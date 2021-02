Cris Tales : le charmant JRPG précise son mois de sortie et se dévoile dans une nouvelle bande-annonce

Après avoir dévoilé son gameplay plus en détail, le JRPG temporel de Dreams Uncorporated et Syck précise sa date de sortie. Si vous avez oublié, Cris Tales est un jeu d’aventure et d’action indépendant voulant rendre hommage aux JRPG classiques. Différents royaumes sont menacés par l’Impératrice Temporelle et pour l’empêcher de nuire, vous devrez apprendre à scruter le passé et à agir dans le présent tout en gardant un œil sur les conséquences de vos choix dans le futur avec Crisbell, une magicienne capable de contrôler le temps.

La bande-annonce offre donc un aperçu de l’histoire de Cris Tales ainsi qu’un peu de gameplay. Vous pourrez donc découvrir la magicienne en train de se battre contre différents ennemis et se déplacer à travers des villes, une forêt ou un monde de glace. Enfin, dans une lutte constante entre les forces du bien et du mal qui cherchent à maîtriser le passé, le présent et le futur, Crisbell devra s’entourer d’alliés et coopérer avec eux afin de venir à bout des nombreuses épreuves qui l'attendent.

Cris Tales est prévu pour juillet 2021 sur PS5, PS4, Xbox Series X et S, Xbox One, Nintendo Switch, Stadia et PC via l'Epic Games Store, Steam et GOG. Vous pouvez d'ores et déjà précommander le jeu pour la Switch sur Amazon pour 34,99 €.