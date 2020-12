Cris Tales : une nouvelle vidéo de gameplay dévoilée

Le nouveau JRPG de Dreams Uncorporated et Syck se montre dans une nouvelle vidéo de gameplay. Pour rappel, Cris Tales est un jeu d’action et d’aventure indépendant dans lequel vous incarnez Crisbell, une magicienne pouvant contrôler le temps et qui devra sauver le royaume de Cristallis en mettant un terme aux agissements de l’Impératrice temporelle.

Dans cette vidéo de 14 minutes, l’accent est mis sur Crisbell et sa capacité à pouvoir manipuler le temps à sa guise. Les joueurs verront leur écran se diviser en 3 trois parties avec le passé à gauche, le présent au milieu et le futur à droite. Le développeur explique également que les choix auront des conséquences. Il y en aura d'insignifiants comme la couleur d’une maison et d’autres qui seront déterminants pour l’avenir des royaumes et de différents personnages du titre. Enfin, vous pourrez envoyer vos ennemis dans le passé comme dans le futur pour prendre l’avantage en combat en plus de lancer différents sorts comme du feu ou de la foudre, et même créer des combinaisons de sorts pour infliger davantage de dégâts.

Pour rappel, Cris Tales était prévu pour le 17 novembre, mais il a été repoussé au début de l’année 2021 sur les différentes plateformes. La démo de Cris Tales est disponible sur Xbox One Switch et PS4.

Le titre est disponible en précommande pour la Switch sur Amazon pour 34,99 €.