Cris Tales : la démo est désormais disponible sur Switch, PS4 et Xbox One

Les amateurs de JRPG seront ravis d'apprendre qu'une démo de Cris Tales, annoncé un peu plus tôt cette année, est dès à présent disponible sur Switch, Xbox One et PS4 (un mois après les États-Unis tout de même). Ce petit bout de jeu permet à ceux qui ont été séduits par les bandes-annonces ou encore pour les plus curieux d'entre nous de découvrir un brin cet univers.

Cris Tales se présente comme un jeu de rôle puisant ses influences chez les productions japonaises. La direction artistique en 2D s'inspire de la Colombie, de son architecture jusqu'au character design en passant par la culture du pays. Vous rencontrerez divers personnages que vous pourrez recruter afin de gonfler votre équipe pour combattre les nombreux ennemis parcourant ce vaste monde. Vous devrez vous allier à la magicienne Crisbell et ses compagnons afin d'empêcher l’Impératrice temporelle de détruire le monde dans lequel vous vivez.

Pour ce faire, vous devrez faire preuve de stratégie en faisant usage des différentes capacités de vos alliés et de Crisbell, ayant la capacité de courber le temps. Vous pourrez retourner dans le passé ou aller dans le futur afin d'affronter vos adversaires au moment le plus opportun. Prudence tout de même : vos choix affecteront le présent, mais également le futur et le passé.

Cris Tales est annoncé pour le 17 novembre 2020, vous pouvez donc en attendant jouer à cette version d'essai couvrant le début de votre aventure. Vous laisserez vous charmer et entraîner dans cette aventure ?

Cris Tales est disponible à partir 29,99 € à la Fnac.