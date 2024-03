Mutsumi Inomata : l'illustratrice et principale character designer de la licence Tales of est décédée

Ce début d'année 2024 est une bien triste période dans le domaine artistique japonais... Après le créateur de Suikoden Yoshitaka Murayama et l'incontournable Akira Toriyama connu de millions de personnes à travers le monde, nous apprenons désormais la disparition de Mutsumi Inomata à l'âge de 63 ans, qui s'est éteinte le 10 mars dernier comme annoncé via son compte Twitter / X officiel par sa sœur, qui évoque le fait que cela a été soudain. La cause n'est toutefois pas évoquée. Si son nom ne vous dit rien, les œuvres sur lesquelles elle a travaillé ne vous seront pas méconnues, bien au contraire.

Nous devons en effet à Mutsumi Inomata de nombreux chara designs de personnages des jeux Tales of de Bandai Namco (Tales of Destiny 1 et 2, Graces, Xillia 1 et 2, Berseria, etc.) ou certains costumes de Tekken 5, 6 et Tag Tournament 2. Elle a également œuvré en tant qu'animatrice et même directrice d'animation sur des anime comme City Hunter (Nicky Larson) ou comme coordinatrice de design sur Gundam SEED et SEED Destiny. Des projets autour de la licence Dragon Quest ont aussi été illustrés par cette talentueuse artiste, dont vous pouvez retrouver un aperçu des travaux ici.

Nos pensées vont à ses proches et à sa famille.