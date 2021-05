Final Fantasy VII Remake Intergrade : sublime illustration principale et images inédites pour Nero, Scarlet et le mini-jeu Fort Condor

Nous ne sommes plus qu'à quelques jours de découvrir une aventure inédite avec Final Fantasy VII Remake Intergrade, le portage PS5 du RPG déjà culte de la PlayStation 4. Il inclura en effet EPISODE INTERmission, une extension exclusive autour de Yuffie qui nous donnera du grain à moudre en attendant la deuxième partie de l'histoire.



Histoire d'occuper les derniers instants qui nous séparent du lancement, Square Enix vient de dévoiler un très joli key art pour FFVII Remake Intergrade, représentant les personnages principaux. Cloud, Barret, Aerith, Tifa et Rouge XIII sont ici visibles sur un pont, le regard vers l'horizon par un soleil couchant. Cela vous rappelle quelque chose ? C'est normal, c'est à peu de choses près le verso de l'illustration principale de Final Fantasy VII Remake ! Et comme pour cette dernière, il y a de quoi en faire un très joli wallpaper : vous pouvez récupérer le visuel au format optimal ici. Pour les plus observateurs, l'image est aussi utilisée sur la pochette du Final Fantasy VII Remake: Material Ultimania Plus, à venir au Japon cet été.

À part ça, une galerie d'images inédite a été diffusée, histoire d'en voir plus de ce qui a été montré dans l'ultime trailer. Nous y retrouvons Nero, doublé par Sean Chiplock et Ryotaro Okiayu, un membre de l'unité appelée Tsviets qui s'avère être le frère de Weiss. Scarlet et son mecha Crimson Mare sont aussi visibles, ainsi que l'invocation Ramuh, et Sonon, le compagnon de combat non contrôlable de Yuffie avec qui nous pouvons entrer en synergie pour une attaque chargée avec L2 quand nos jauges ATB sont pleines. Windstorm et Art of War sont montrés en exemple d'attaques synergiques, et nous apercevons aussi les Limit Break Bloodbath de Yuffie et Dance of the Dragon de Sonon.

Le plus intéressant reste le mini-jeu stratégique Fort Condor, qui propose de déployer des unités Vanguard, Range ou Defense qui vont se battre automatiquement contre celles de l'adversaire, chaque type ayant ses forces et faiblesses contre les autres. Le choix du plateau de base influe sur les personnages disponibles, et une Materia peut être utilisée par partie pour changer son cours. D'ailleurs, il semblerait qu'une Materia puisse être remportée en battant le champion de Fort Condor dans le Secteur 7.



Final Fantasy VII Remake Intergrade est sinon toujours disponible pour 59,99 € sur Amazon.fr, pour une date de sortie calée au 10 juin 2021.