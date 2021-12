Tales of Crestoria : un an et demi après son lancement, c'est déjà la fin, les serveurs vont fermer...

Si les joueurs ont tendance à ne pas voir d'un bon œil l'annonce d'un jeu d'une grosse licence sur mobiles, c'est en partie en raison du modèle économique appliqué (free-to-play avec achat intégré et bien souvent une mécanique de gacha), mais aussi, car rien ne garantit la pérennité du projet dans le temps. Nous en avons encore aujourd'hui un bon exemple avec Tales of Crestoria. Oui, le jeu de Bandai Namco lancé en juillet 2020 sur iOS et Android va fermer ses portes, ou plutôt ses serveurs, à compter du 7 février 2022 à 6h00 comme annoncé sur les réseaux sociaux. Pour un titre aussi ambitieux qui avait même eu droit à un court-métrage animé The Wake of Sin en guise de promotion, cela fait mal...

Voici le message accompagnant cette triste annonce, que nous avons traduit :

Nous avons le regret de vous annoncer la fermeture de Tales of Crestoria.

Merci à tous pour votre soutien et nous espérons que vous avez apprécié jouer.

Nous garderons les serveurs ouverts jusqu'à 14h00 JST le 7 février 2022, alors continuez à profiter de Tales of Crestoria jusqu'à la toute fin. Tous les objets peuvent être utilisés jusqu'au dernier jour, donc si vous avez des objets ou des Gleamstones sur votre compte, veuillez les utiliser avant le 7 février 2022.

De plus, à partir d'aujourd'hui, nous désactivons l'achat de Gleamstones. Pour plus d'informations, veuillez consulter les annonces en jeu. *L'heure exacte à laquelle le service ne sera plus disponible peut varier en fonction de votre région.

Avec une telle décision, difficile d'être serein en ce qui concerne le nouvel épisode à destination des appareils mobiles, dévoilé plus tôt cette année, Tales of Luminaria, qui est sorti le mois dernier.

Si vous cherchez une valeur sûre qui ne risque pas de disparaître du jour au lendemain, Tales of Arise est actuellement vendu 46,64 € sur Amazon.