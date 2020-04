Tales of Crestoria : bêta, période de lancement et trailer avec le thème principal, la sortie approche

Les nouvelles sont bonnes autour de Tales of Crestoria ces derniers temps. Déjà, la Team Tales of dévoile une bande-annonce inédite de ce premier épisode entièrement original pensé pour les plateformes mobiles. Elle nous permet de découvrir plusieurs cinématiques inédites façon anime, et surtout le thème principal, Howling for Honey par Gesu no Kiwami Otome.

Une publicité de quinze secondes peut aussi être appréciée plus bas, et nos héros en quête de repentance ont récemment eu droit à des vidéos de présentation de leurs modèles 3D, à retrouver en page suivante. Une bonne manière d'apprécier le soin apporté à la création de Kanata, Misella, OrwinVicious, Aegis, Yuna et Orwin.

Le plus intéressant reste le long message du producteur Tomomi Tagawa, qui fait le point sur l'avenir du projet, et précise enfin sa période de sortie souhaitée.

Tales of Vesperia: Definitive Edition 24,9 € sur Amazon* * Prix initial de vente : 24,9€. Merci pour votre soutien continu envers Tales of Crestoria. Comme je sais que beaucoup d'entre vous attendent avec impatience le jeu, j'ai quelques nouvelles concernant la date de sortie. Nous continuons actuellement au développement du jeu avec une date de sortie au début du mois de juin 2020 à l'esprit. Nous avons une mise à jour sur la situation actuelle du développement. Comme mentionné dans une lettre précédente, nous avons travaillé sur l'ajout d'un doublage japonais complet à l'histoire principale, d'illustrations spéciales pour les personnages et de diverses autres améliorations du jeu. Alors que nous entrons dans la dernière ligne droite, nous pensons que Tales of Crestoria est devenu un jeu que les joueurs apprécieront pleinement. [...] Ce titre sera le premier jeu de l'histoire de la série Tales à sortir simultanément dans le monde entier. Nous espérons que les fans du monde entier pourront jouer et être enthousiasmés par le jeu ensemble. À cette fin, nous effectuerons un test via une bêta ouverte de la version anglaise début mai afin d'évaluer la charge sur le réseau dans certaines régions. Nous comprenons que certains de ces joueurs de la bêta peuvent diffuser des détails sur le jeu et la première partie de l'histoire sur leurs réseaux sociaux ou autres . Cependant, c'est une mesure nécessaire pour garantir que nos fans du monde entier pourront jouer au jeu sans problèmes liés au réseau. Merci de votre compréhension. Il reste encore un peu de temps avant la sortie, mais toute l'équipe de développement fera de son mieux pour s'assurer que le jeu sorte sous sa meilleure forme. Nous espérons que vous avez hâte d'y jouer. *Il peut y avoir des changements de calendrier en raison de la pandémie de à coronavirus (COVID-19).

Déjà repoussé l'année passée, Tales of Crestoria entre désormais dans la ligne droite, avec en ligne de mire une bêta début mai et une sortie début juin. Le planning pourrait changer en raison de la crise sanitaire, mais il ne s'agit plus que d'une question de semaines avant de pouvoir télécharger le RPG sur iOS et Android. Vous pouvez d'ailleurs d'ores et déjà précommander le jeu en free-to-play sur l'App Store et le Google Play Store pour prétendre à récupérer des bonus exclusifs.



Lire aussi : Tales of Crestoria : une longue introduction au jeu diffusée, de ses personnages à son gameplay