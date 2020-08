Tales of Crestoria: The Wake of Sin, un court-métrage d'animation sur l'univers du jeu mobile annoncé avec une première bande-annonce

C'est au cours du mois de juillet qu'est enfin sorti Tales of Crestoria, un jeu mobile plutôt ambitieux pour la licence sur ce type de support. Depuis, du nouveau contenu dont des évènements ont fait leur apparition, avec encore récemment l'ajout de la partie 2 du chapitre 5 de l'aventure. Bandai Namco mise visiblement beaucoup sur le succès du jeu puisque nous avons appris hier qu'un court-métrage verra le jour cet automne.

Intitulé The Wake of Sin (L'Éveil du Péché), cette production animée d'une durée de 15 minutes sera diffusée le 18 octobre prochain à 15h00. Elle est produite par Kamikaze Douga, qui s'était déjà chargé des bandes-annonces cinématiques du jeu et vous pouvez dès à présent avoir un avant-goût du résultat avec le trailer ci-dessus. L'histoire n'aura rien de bien original, puisqu'il s'agira tout simplement du prologue mettant en scène Kanata et Misella, avec Vicious évidemment présent dans les parages. La qualité sera à priori au rendez-vous et il nous tarde de voir ça.

