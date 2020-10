Tales of Crestoria: The Wake of Sin, le court-métrage servant de prologue au jeu est disponible

C'est cet été qu'est sorti Tales of Crestoria sur iOS et Android, nous faisant suivre les aventures de Kanata Hjuger, Misella, Vicious, Aegis Alver, Yuna Azetta et Orwin Granberg dans un monde où transgresser la loi équivaut à se condamner à mort si quelqu'un à le malheur d'assister au crime, tous les habitants portant sur eux un orbe de vision. Bandai Namco, sans doute pour toucher un public plus large, avait annoncé la diffusion d'un court-métrage intitulé The Wake of Sin ce 18 octobre, et le voici, même s'il y a eu un léger décalage de l'horaire initialement annoncé.

Bon, rien de bien transcendant ici, puisque nous avons simplement droit au prologue de l'aventure, faisant office de présentation du fonctionnement du monde et du destin tragique du duo Kanata et Misella, devenant des criminels aux yeux du monde. En effet, le père de l'orphelinat n'est pas la gentille personne qu'il laisse paraître et ne prend soin des jeunes enfants que pour son propre intérêt, les considérant comme de vulgaires produits. Alors quand il évoque le sort réservé à Misella et lui arrache la fleur ornant ses cheveux, marque d'affection de Kanata envers elle, le sang du jeune garçon ne fait qu'un tour et il le plante d'un couteau. Et bien évidemment, le système de Big Brother des orbes ne montre pas toute la vérité aux habitants, une justice bien aveugle... Par chance, les deux protagonistes vont se faire sauver par Vicious, qui va au passage libérer les pouvoirs de leur marque, se basant sur leurs péchés, le début d'un long voyage.

Pour découvrir la suite, il faut évidemment jouer à Tales of Crestoria. Mais si vous n'êtes pas trop jeu mobile, un pack réunissant Tales of Vesperia: Definitive Edition, Zestiria et Berseria est en vente 54,58 € sur Amazon.