CPR Simulator : formez-vous à la réanimation cardio-respiratoire en réalité virtuelle !

Nombre d'entre nous ont suivi au cours de notre vie personnelle, mais aussi professionnelle, une formation aux premiers secours afin de répondre présent le jour où une situation exceptionnelle se présenterait. Ces situations peuvent survenir n'importe quand et n'importe où dans la vie de tous les jours, que ce soit à la maison ou bien sur le lieu de travail, mais aussi dans la rue, au cinéma, etc. La formation aux premiers secours, les gestes et la posture à adopter nous sont enseignés entre autres à l'école, mais aussi plus tard par le biais de centres agréés. Certaines de ces formations revêtent un caractère obligatoire en entreprise dans certains cas, comme celle du SST (Sauveteur Secouriste du Travail). Cette dernière est notamment soumise au Code du travail qui recommande que 10 à 15 % des effectifs soient formés à ces gestes de premiers secours.

Les formations sont dispensées par des centres spécialisés et des professionnels. Elles sont cependant difficiles d'accès, car elles exigent la présence de formateurs, de matériel adéquat (mannequins, DEA, unité mobile de formation incendie, etc.), mais aussi du temps et de l'argent. La conjoncture ne favorise pas non plus l'apprentissage par groupes de travail.

Il est aussi un fait, que les gestes qui sauvent, la manipulation d'un extincteur, les nouvelles normes quant au massage cardiaque et la pose d'un défibrillateur, ne sont pas des concepts acquis comme le vélo. Il est donc nécessaire de procéder régulièrement à des piqûres de rappel. C'est pourquoi AATE VR propose, par le biais de la réalité virtuelle, de s'attaquer à ce problème et ainsi permettre de se former depuis n'importe où, n'importe quand, dans des conditions s'approchant de ce que nous pourrions retrouver en centre de formation. Le studio souhaite dispenser, via son application CPR Simulator, la Réanimation Cardio Respiratoire (RCR).

Avec CPR Simulator, l’utilisateur apprendra : La méthode See-Listen-Feel pour pouvoir conclure de l'état d'une personne inconsciente ;

La bonne façon d’appeler l’opérateur d’urgence et de lui donner les bonnes informations ;

À manipuler un DEA s’il se trouve à proximité ;

Comment effectuer un massage cardiaque ;

D’autres pratiques.

CPR Simulator n'a pas vocation à remplacer une formation certifiée. Son but premier est de pallier le manque de la population en matière de secourisme, par le biais de scénarios aux évènements/rebondissements aléatoires, tout en étant guidé par un instructeur virtuel. L'application va plus loin en proposant de répondre à des questions sous forme de quizz et de nous plonger dans des situations quasi réelles où nous serions amenés à appeler le 112 (911 ici) et à répondre de la meilleure des manières. À l'issue de chaque scénario, nous avons droit à un récapitulatif quant à nos agissements.

En soit, il s'agit d'une excellente application pour enseigner les premiers gestes, ceux-là même qui vous aideront peut-être à sauver une vie un jour ou l'autre.

CPR Simulator est à retrouver sur l'App Lab au prix de 9,99 €. Attention il est en anglais et danois uniquement. Si vous n'avez pas encore sauté le pas, vous pouvez vous offrir un Oculus Quest 2 chez Boulanger, la Fnac, Darty ou Amazon pour 349,99 €.