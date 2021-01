Daily Deal Oculus Quest 2 : l'application en promotion du jour offre de beaux environnements à visiter (19/01/2020)

Chaque jour ou presque, il y a une promotion sur l'Oculus Store Quest et si cela n'égale pas les remises offertes lors des précédentes soldes, c'est toujours une économie substantielle qui est proposée.

Le titre mis en avant aujourd'hui n'est clairement pas un jeu est n'est pas destiné aux gamers. A contrario, c'est l'application idéale pour fairen découvrir la réalité virtuelle à tout un chacun, y compris les plus jeunes et nos anciens. Le jeu n'a pas de voix, les menus in-games (pour les interactions) est sous forme de pictogrammes et seul le menu pour sortir a du texte en anglais et il est compréhensible par tous (Main Menu pour menu principal, ce n'est compliqué, ndlr). À ce sujet, notre référencement des jeux Quest 1 et 2 en français est ici.





Nature Treks VR 6,99 € au lieu de 9,99 € (-30 %) (793,7 Mo) (anglais) (C) (3,8/5) - PEGI 3

Une expérience relaxante au possible. Neuf environnements à visiter, en déplacement libre ou téléportation, vingt animaux à découvrir et plein d'interactions possibles comme faire pousser des arbres, tomber la nuit ou changer le temps qu'il fait. Une application idéale pour faire découvrir la VR à des non gamers. L'absence de menus français n'est ABSOLUMENT pas gênante.





Si vous n'avez pas encore sauté le pas, vous pouvez vous offrir un Oculus Quest 2 chez Boulanger, la Fnac, Darty ou Amazon pour 349,99 €.

Lire aussi : Oculus Store Quest : les sorties de la semaine pour les Quest 2 et Quest 1 (14/01/2021)