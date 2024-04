Stellar Blade : encore un scandale, Sony s'exprime

Demain sortira Stellar Blade, un jeu d'action et d'aventure développé par Shift Up, un studio coréen qui a énormément mis en avant les courbes et animations de son héroïne EVE. Une imagerie qui a fait couler beaucoup d'encre, occultant presque le fait que Stellar Blade propose un gameplay vraiment nerveux et jouissif.

Cependant, c'est une autre polémique qui éclate à quelques heures de la sortie. Les testeurs ont en effet remarqué que l'enseigne de la boutique de Roxanne, le « R Shop », est précédée du graffiti « Hard ». Comme vous pouvez le voir sur l'image partagée par IGN ci-dessus, il est facile d'y lire « Hard R », qui est une insulte extrêmement raciste, surtout aux États-Unis. Une malheureuse erreur, car le tag « Hard » est également présent sur d'autres murs du jeu, mais Sony, éditeur du jeu, a quand même tenu à s'exprimer :

Le placement de deux éléments visuels l'un près de l'autre dans Stellar Blade a donné lieu à une phrase répréhensible involontaire. Shift Up n'avait pas l'intention de créer des illustrations offensantes et remplacera le graffiti dans le patch day one.

Les joueurs ne devraient donc pas être confrontés à cette insulte involontaire, une affaire qui rappelle une pancarte un peu trop politique également changée dans Lies of P avant sa sortie. Vous pouvez acheter Stellar Blade contre 69,99 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.

