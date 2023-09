Lies of P : du changement pour éviter la polémique

Round8 Studio et Neowiz Games lanceront dans quelques jours Lies of P, un jeu de rôle et d'action qui peut se résumer à « Bloodborne avec Pinocchio à la Belle Époque ». Un titre qui promet une ambiance atypique avec des pantins à affronter grâce à un arsenal varié, et les développeurs veulent éviter de faire des vagues.

Il y a deux ans, un teaser de gameplay de la version alpha de Lies of P montrait une marionnette inanimée, accrochée à un pont avec une pancarte « APAB » autour du cou. Un acronyme évidemment en référence au « ACAB », popularisé dans les années 80 au Royaume-Uni et dénonçant les dérives policières. Un message fort et extrêmement politique, toujours d'actualité, mais qui a été modifié dans le jeu. Dans un récent extrait de gameplay partagé par Solear Gaming, le pantin est toujours là mais avec une pancarte indiquant « Purge Puppets », ou « Purgez les marionnettes » en français.

Un changement qui n'est pas passé inaperçu auprès des fans, Video Games s'est entretenu avec Ji-Won Choi, directeur de Lies of P, pour notamment revenir sur cette histoire de pancarte. « APAB » signifiait ainsi « All Puppets Are Bastards », mais les développeurs ont préféré supprimer cette référence politique.

C'était l'un des messages que nous allions utiliser dans le jeu, mais nous avons fini par le supprimer. Nous l'avons finalement supprimé parce que nous voulions que tout le monde apprécie le jeu exactement comme nous le souhaitions et sans le juger sur la base d’aucune tendance. Nous voulions vraiment que le monde que nous avons conçu soit interprété par les joueurs exactement comme nous le souhaitions, nous avons donc éliminé les facteurs qui pourraient être un peu risqués. Nous respectons tous ceux qui voudraient jouer à ce jeu et nous voulions que tout le monde en tire la meilleure expérience.

Les développeurs restent sages pour éviter toutes polémiques, au moins, les joueurs pourront profiter pleinement de Lies of P sans distraction politique, même les membres des forces de l'ordre. La date de sortie du jeu est fixée au 19 septembre 2023 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S, vous pouvez le précommander à 59,99 € sur Amazon.

Lire aussi : PREVIEW Lies of P : nous avons pu essayer le futur Souls-Like de Neowiz… Alors ?