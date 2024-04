BON PLAN : le dernier jeu de FromSoftware à petit prix

FromSoftware est aujourd'hui connu pour ses jeux de rôle et d'action dark fantasy au gameplay exigeant comme Demon's Souls, Dark Souls, Bloodborne ou plus récemment Elden Ring, mais entre ses débuts avec les King's Field et aujourd'hui, le studio japonais a fait le bonheur des fans de gros robots avec les Armored Core.

Le dernier opus en date, Armored Core VI: Fires of Rubicon a été lancé l'année dernière sur ordinateurs et consoles de salon, il est actuellement en promotion chez plusieurs revendeurs. Le jeu de combat avec des méchas passe à 29 € sur PS4 ou à 36,99 € sur Xbox Series X/One chez Cdiscount. Si vous jouez sur la dernière console de Sony, la version PS5 est vendue 40,99 € sur Amazon. Enfin, sur ordinateurs, le titre est à 53,99 € chez Gamesplanet.

Des batailles dynamiques et multidirectionnelles – Pilotez votre Mecha dans des batailles multidirectionnelles frénétiques et exploitez sa mobilité sur terre et dans les airs pour décrocher la victoire.

Votre Mecha, votre style de jeu – Personnalisez votre Mecha entre chaque mission pour expérimenter différents styles de jeu. Sélectionnez vos pièces préférées via un système de personnalisation élaboré qui affecte grandement votre stratégie, votre mobilité et votre manière de combattre dans des batailles toujours plus épiques.

Des combats de boss palpitants – Mettez en place des stratégies offensives et défensives en privilégiant le combat rapproché ou à distance pour terrasser de redoutables boss.

