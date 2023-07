Deadpool 3 : un premier aperçu officiel de Hugh Jackman dans l'iconique costume jaune de Wolverine et un retour d'Elektra en vue

L'année dernière, nous apprenions une excellente nouvelle, du moins si vous appréciez Ryan Reynolds et son incarnation de Wade Wilson au cinéma, à savoir la production d'un Deadpool 3 intégré au Marvel Cinematic Universe. Depuis, sa date n'a cessé d'être modifiée, repoussée du 6 septembre au 8 novembre 2024 avant finalement d'être avancée au 3 mai de l'année prochaine. Nous pouvons au moins être certains d'une chose, son tournage a récemment débuté et les indiscrétions à son sujet se multiplient. Peut-être pour se prémunir d'un leak ou simplement alimenter la hype autour du projet, l'acteur et producteur vient de partager une photo très explicite.

Comme vous le savez, ce troisième long-métrage jouant avec le multivers fera revenir Hugh Jackman en tant que Wolverine, avec sans doute plusieurs incarnations du personnage. C'est sur son compte Instagram que Ryan Reynolds a partagé en story une photo officielle le montrant donc lui et son comparse Hugh Jackman en costume, qui en a aussi fait de même. Bon, concernant Deadpool, il n'y a pas grand-chose à relever si ce n'est quelques changements faisant évoluer sa tenue. Pour Wolverine, c'est une tout autre histoire, puisque c'est son iconique tenue jaune qu'il porte (mais sans le masque pour le moment). Les deux font clairement la paire et il nous tarde d'en savoir plus sur ce qui les attend, le scénario devant à priori faire intervenir le TVA de Loki.

Au passage, Jennifer Garner devrait également y faire une apparition en tant qu'Elektra selon The Hollywood Reporter, qui avait eu droit à un film solo en 2005 à la suite du Daredevil avec Ben Affleck. Si nous apprécions l'actrice, son rôle est loin d'avoir été marquant, surtout pour justifier un caméo, mais nous verrons bien ce que Shawn Levy nous réserve. Après tout, avec Deadpool tout est permis et la dérision pourrait bien réhabiliter ces personnages aux yeux du public. Est-ce que l'ancien interprète de Matt Murdock passera également une tête ?

Toujours côté casting, Brianna Hildebrand, Shioli Kutsuna et Stefan Kapičić reprendront leurs rôles de Negasonic Teenage Warhead, Yukio et Colossus, tandis que Morena Baccarin sera de retour pour jouer la fiancée de Wade et Leslie Uggams en tant qu'Althéa. Même le chauffeur de taxi Dopinder de Karan Soni sera là. Enfin, en guise de nouvelle tête, nous pourrons compter sur Emma Corrin et Matthew Macfadyen, dans des rôles non spécifiés.

En attendant plus de détails sur le scénario de Deadpool 3, les précédents sont disponibles à la vente sur Amazon en Blu-ray.

Mise à jour : ajout de la version en « Hugh Res ».