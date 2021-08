Grasshopper Manufacture : 3 nouvelles licences pour les 10 ans à venir, Suda51 aimerait faire un jeu Deadpool

Grasshopper Manufacture vient de lancer No More Heroes 3, qui devrait normalement être le dernier volet de la saga avec Travis Touchdown. Le studio japonais est également connu pour Killer7, Lollipop Chainsaw, The Silver Case ou encore Shadows of the Damned, et le concepteur Goichi Suda a donné un longue interview à IGN Japan pour parler de l'avenir.

Il est clair que Suda51 n'est pas près de prendre sa retraite, lui et son équipe comptent développer pas moins de trois nouvelles licences ces 10 prochaines années. Plusieurs autres titres sont en productions, sans être certain qu'ils verront le jour, mais pour ces trois franchises, le planning est déjà fait. Grasshopper Manufacture ne veut pas se contenter de cela, Suda51 affirme vouloir travailler avec Marvel sur un jeu vidéo Deadpool, Shatterstar ou pourquoi pas Vif-Argent (Quicksilver), tout en gardant la recette du studio japonais. Le message est passé.

Grasshopper Manufacture va donc encore faire parler de lui pendant de longues années, mais pour l'instant, le studio doit surtout suivre les ventes du tout récent No More Heroes 3.