Disney : Blade retrouve un réalisateur et il est français

Produire un nouveau film Blade à une époque où Disney aseptise ses créations et va même jusqu'à en modifier d'anciennes pour les proposer sur sa plateforme de SVoD, c'est un pari osé, et pourtant, un nouveau long-métrage avec le vampire chassant ses semblables est en chemin.

Bon, le projet semble compliqué, le script a été réécrit plusieurs fois, certaines rumeurs évoquent de gros changements pour rendre le scénario plus captivant et avec davantage de scènes d'action. Des soucis qui ont retardé la production, et le réalisateur Bassam Tariq a quitté le navire pour se glisser derrière la caméra d'autres films moins enquiquinants. Heureusement, Blade a désormais un nouveau réalisateur et il s'agit du Français Yann Demange. Un nom pas encore très connu, il a pourtant réalisé l'excellent pilote de la série Lovecraft Country pour HBO. Côté films, il a été derrière la caméra pour '71 et Undercover: une histoire vraie. Au passage, le scénariste Michael Starrbury (Dans leur regard) a été embauché pour améliorer le script.

Qu'importe le CV du réalisateur, Yann Demange va devoir se plier aux exigences de Marvel pour réaliser ce film Blade, attendu le 6 septembre 2024. Eh oui, c'est de sa faute si de nombreux longs-métrages de la Phase 6 du MCU ont été repoussés. En attendant de découvrir Blade avec Mahershala Ali, vous pouvez retrouver la première adaptation avec Wisley Snipes à 24,99 € sur Amazon.