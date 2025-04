Disney Illusion Island Starring Mickey & Friends : la fin de l'exclusivité sur Switch imminente et du contenu inédit pour tous

En juillet 2023, les possesseurs d'une Switch ont pu découvrir un jeu de plateforme coopératif baptisé Disney Illusion Island Starring Mickey & Friends, développé par Dlala Studios. Les retours ont visiblement été assez moyens, mais cela n'a pas empêché les développeurs d'ajouter plusieurs nouveautés au travers de mises à jour gratuites. Moins de deux ans après sa sortie, l'exclusivité sur la console de Nintendo va prendre fin, puisque plusieurs plateformes vont enfin pouvoir en bénéficier d'ici peu.

Disney Illusion Island va donc sortir sur PS5, Xbox Series X|S et PC (Steam, GOG et Microsoft Store) le vendredi 30 mai 2025. Pour la peine et en se montrant un peu plus patient, une édition physique sera commercialisée 27 juin sur les consoles de Sony et Microsoft au prix de 29,99 €, qui regroupera sur le disque les ajouts Keeper Up, Mystère à Monoth et le prochain contenu nommé C.A.S.H. avec Balthazar Picsou. À priori, il devrait être gratuit sur Switch, à confirmer. Un poster sera également présent dans la boîte, ça fait plaisir. En France, c'est Maximum Entertainment qui se chargera de la distribution.

Si vous souhaitez vous procurer Disney Illusion Island sur Switch, Cdiscount le propose en boîte à 31,05 €.