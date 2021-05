Divinity: Original Sin II Definitive Edition, le RPG débarque sur iOS avec du cross-play et du cross-save

Divinity: Original Sin II n'est plus tout jeune, il est sorti à l'origine en 2017 sur PC, puis il a eu droit à un portage sur PlayStation 4 et Xbox One l'année suivante dans une Definitive Edition, qui est arrivée ensuite sur Switch. Autant dire que le RPG de Larian Studios a bien vécu, mais ce n'est pas terminé.

Le studio vient de lancer cette semaine Divinity: Original Sin II en Definitive Edition sur iOS, pour iPad et iPad Pro. Ce portage pour les tablettes d'Apple a été développé en partenariat avec Elverils, qui a passé deux ans à peaufiner l'expérience pour une interface mobile et tactile. Les joueurs peuvent tout de même connecter des manettes sans fil, dont la DualSense, mais aussi un clavier ou une souris. Comme sur les autres plateformes, tout le contenu est inclus, avec le jeu et ses DLC au prix de 27,99 €, aucune microtransaction n'est proposée.

Larian Studios promet ainsi une expérience optimale sur les iPad Pro de 2018 avec des graphismes réglés au maximum et du 60 fps sur l'iPad Pro de 2021, même en multijoueur local avec l'écran scindé. Les joueurs peuvent également s'amuser en cross-play entre PC, Mac et iPad, et profiter du cross-save entre iPad et Mac. Une nouvelle bande-annonce montre le rendu du gameplay, elle est à admirer ci-dessus, et vous pouvez acheter un iPad Pro à 789 € sur Amazon.