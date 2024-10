INSOLITE : Doom sur une croix de pharmacie, c'est fait !

Vous connaissez ce running gag sur la Toile qui consiste à faire tourner Doom sur un peu près n'importe quoi. Le jeu d'id Software, lancé en 1993, fonctionne sur tout. Un test de grossesse, un réfrigérateur, une calculatrice alimentée par des pommes de terre, le défi passionne les bidouilleurs et voilà que Doom tourne désormais sur... une croix de pharmacie.

La séquence avec Doom débute à 32:25

Le vidéaste Sylvqin s'est passionné depuis plusieurs mois pour ces croix vertes au-dessus de nos pharmacies françaises, et plus particulièrement pour leurs animations parfois totalement folles. À force de recherches, Sylvqin a réussi à mettre la main sur une croix de pharmacie, un modèle Smartlight de Gaby, avec 1 280 LEDs par face, qu'il nous montre dans une récente vidéo, revenant en passage sur l'histoire de ces croix vertes. La vidéo est passionnante, mais elle va encore plus loin lorsque, accompagné de Mathis Hammel, Sylvqin va trifouiller dans la croix pour nous expliquer son fonctionnement.

Grâce à un logiciel et une clé USB pour communiquer avec la croix par radio, il est possible de modifier un tas de paramètres sur le panneau d'affichage. Quelques internautes ont ainsi réalisé des animations ou des jeux classiques pour la croix de pharmacie, comme Pong, Tetris ou encore Flappy Bird, mais Mathis Hammel a réussi à faire tourner le jeu Doom sur cette croix de pharmacie. Bon, « le jeu lag », « c'est moche, c'est injouable », mais l'exploit est là, Mathis et Sylvqin ont fait tourner Doom sur un nouvel appareil encore plus loufoque que les précédents.

