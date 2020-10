INSOLITE : DOOM s'est trouvé une nouvelle source d'énergie, des pommes de terre !

Après des réfrigérateurs, l’écran tactile d’une voiture et plus récemment un test de grossesse, DOOM revient sur le devant de la scène pour prouver que les consoles et les ordinateurs sont surcotés. En effet, le YouTubeur Equalo a posté une vidéo qui devrait intéresser tous les programmeurs en herbe... Ce dernier se sert de pommes de terre comme source d’énergie et tente de jouer au fameux FPS sur sa calculatrice.

En espérant que les légumes n’ont pas été maltraités lors du tournage, il explique de A à Z le processus, en passant par les branchements des câbles et le nombre exact d'aliments dont vous aurez besoin. Nous ne dévoilerons pas combien de pommes de terre doivent être branchées pour pouvoir réaliser l’opération, mais après plus de douze minutes de vidéo, le miracle se produit. Le FPS démoniaque de Bethesda est jouable sur un écran de calculatrice, Equalo peut sauter et tirer à tout-va sur les démons pixélisés. Sachez également que DOOM Eternal est disponible sur le Xbox Game Pass et que le DLC The Ancient Gods, Episode 1, arrive prochainement.

