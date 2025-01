INSOLITE : Doom désormais jouable sur... un PDF

Internet a décidé de porter Doom, le FPS culte d'id Software, sur tout et n'importe quoi. Récemment, Sylvqin et Mathis Hammel ont fait tourner le titre sur une croix de pharmacie, mais voilà qu'un internaute va encore plus loin. ading2210, un étudiant visiblement très doué, a ainsi réussi à faire tourner Doom sur un fichier PDF.

Comme le rapporte IGN, l'internaute a été inspiré de TetrisPDF pour réaliser ce portage, qui permet de jouer au niveau E1M1 via ce fichier habituellement dédié à la paperasse peu passionnante ni interactive. ading2210 exploite le JavaScript du lecteur PDF des navigateurs pour lancer des scripts, une fonctionnalité assez limitée à cause de problèmes de sécurités, mais cela suffit pour jouer à Doom. Bien évidemment, il n'y a pas de son et les graphismes sont réalisés en ASCII avec six teintes de gris.

Le résultat est intéressant, mais difficilement jouable, la faute à une visibilité très réduite et surtout à une latence de 80 ms qui rend chaque action terriblement lente. Vous pouvez jouer à Doom sur PDF à cette adresse, il suffit de cliquer dans la case dédiée (« Type here for keyboard controls ») puis d'appuyer sur les touches correspondantes pour vous déplacer et tirer. Les curieux peuvent retrouver les détails de cet exploit sur GitHub.

