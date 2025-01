DOOM : un opus culte bientôt porté sur les consoles récentes ?

Figure emblématique du jeu vidéo sur PC et fer de lance du genre first-person shooter, Doom a évidemment eu droit à des suites. La Nintendo 64 a ainsi accueilli un titre se déroulant après Doom II: Hell on Earth et sobrement intitulé DOOM 64. En 2020, cet épisode a fait son grand retour sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch, mais son histoire n'est peut-être pas encore terminée.

L'ESRB, organisme qui attribue des classifications aux jeux vidéo en Amérique du Nord, vient de lister dans sa base de données DOOM 64 pour PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Il n'y a pas d'autres informations intéressantes, le titre a évidemment écopé d'un Mature 17+ à cause de sa violence et de la présence de beaucoup de sang, le consiste en effet à tirer sur un tas de démons avec un arsenal varié. Cette version remastérisée bénéficiait sur les récentes consoles de Succès/Trophées, d'un nouveau système de sauvegardes et des Lost Levels, sept niveaux inédits faisant le lien avec DOOM (2016) et DOOM Eternal.

En attendant une confirmation de la part de Bethesda pour savoir si DOOM 64 va bel et bien arriver sur PS5 et Xbox Series X|S prochainement, vous pouvez acheter DOOM Anthology en édition collector à 79,99 € à la Fnac.