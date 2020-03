DOOM Eternal : le point sur les résolutions et framerates sur consoles, finalement pas de 4K native sur Stadia

À quelques jours du lancement officiel de DOOM Eternal, id Software a communiqué les dernières informations utiles pour les acheteurs. Et le studio en a profité pour faire le point sur les résolutions et framerates sur consoles et Stadia. Au menu : upscaling vers la 4K pour tout le monde !



Ainsi, sur Xbox One X, le jeu tournera jusqu'en 4K, upscalé à partir de 1800p à 60 fps. Sur PS4 Pro, la 4K sera proposée à partir de 1440p à 60 fps. Sur Xbox One, le 1080p à 60 fps sera même upscalé à partir du 900p. Et sur PS4, le 1080p à 60 fps tournera nativement. Sur Stadia, il y aura deux écoles : le 1080p natif à 60 fps sur les écrans HD, et la 4K upscalée à partir du 1800p à 60 fps sur les moniteurs compatibles.

Problème, lors de l'annonce de la plateforme en cloud, Google était fier d'annoncer que DOOM Eternal proposerait de la « vraie 4K à 60 fps » sur Stadia : force est de constater que la promesse a été brisée. L'affichage de 4K native est un problème que se rejettent Google et les développeurs, mais cette fois, Marty Stratton avait explicitement vendu cette performance technique sur Stadia, qui ne sera finalement pas de la partie. Petite consolation, le HDR sera disponible sur l'ensemble des plateformes. Pour les joueurs PC, pas de souci, le framerate sera illimité et pourra dépasser les 1000 fps.



Les qualités techniques de DOOM Eternal pourront très bientôt être jugées sur pièce : sa date de sortie sur PC, PS4, Xbox One et Stadia, c'est pour le 20 mars 2020.