DRAGON QUEST VII Reimagined : un remake annoncé et déjà daté, ça va faire mal !

Dragon Quest VII fait peau neuve





Square Enix balance une bombe en annonçant l’arrivée de DRAGON QUEST VII Reimagined, un remake complet du titre sorti en 2000 sous le nom Dragon Quest VII: Fragments of the Forgotten Past (qui avait déjà eu droit à un remake sur 3DS au passage). La firme japonaise annonce donc cette nouvelle expérience sur les machines de Sony Interactive Enterainement, de Microsoft, de Nintendo et sur PC. Mais faisons le point sur tout ça.

Un remake aux allures de livre vivant





Conçu pour séduire aussi bien les vétérans que les nouveaux joueurs, DRAGON QUEST VII Reimagined conserve le scénario d’origine mais en améliore le rythme. Le style visuel se distingue particulièrement, les personnages imaginés par Akira Toriyama prennent vie dans un rendu 3D inspiré de figurines réelles, tandis que les environnements affichent une esthétique diorama unique. En outre, le titre proposera de nombreuses quêtes annexes, mini-jeux et histoires secondaires pour enrichir l’aventure.

Quoi de neuf ?





Voici les informations qu'il faut retenir de tout ça :



Une esthétique artisanale Les personnages initialement conçus par le mangaka de renommée internationale Akira Toriyama ont été réimaginés dans un charmant style en 3D, pour lequel des vraies poupées ont été créés. Quant aux environnements et aux donjons, ils ont aussi été repensés avec un style fait main évoquant les dioramas, ce qui correspond parfaitement à l'esprit de la série DRAGON QUEST. Histoire améliorée Le scénario de DRAGON QUEST VII Reimagined reste fidèle à celui du jeu original, tout en y apportant des améliorations qui rendront l'histoire plus simple à suivre. En parallèle de la quête principale, les joueurs pourront aussi profiter de nombreuses quêtes secondaires, histoires et mini-jeux optionnels. Système de combat captivant Le système de combat au tour par tour a été entièrement repensé, intégrant modifications significatives pour offrir des combats plus dynamiques et haletants. Les joueurs découvriront notamment un système de vocation mis à jour qui comprend une mécanique « Double emploi », permettant aux joueurs d'utiliser deux vocations à la fois, une capacité « Frénésie » activable quand un personnage commence à s'énerver, et une nouvelle vocation « Maître des monstres » qui donne accès à l'avantage « Soutien monstre » afin d'invoquer des monstres puissants qui attaqueront les ennemis. Personnages mémorables Les joueurs voyageront aux côtés de personnages comme Killyan, le prince de Melyor, et Maribel, la fille d'un maire, ainsi qu'avec de nombreux autres alliés et ennemis. Des heures d'exploration Il sera possible de déverrouiller, étendre et arpenter de nombreux mondes en collectant des fragments et en complétant des tablettes anciennes. Ces mondes variés abritent un grand nombre de villes animées à visiter, de donjons complexes à explorer, de quêtes à compléter et bien plus encore. Améliorations de confort de jeu De nombreuses améliorations de confort de jeu ont été intégrées pour rendre les parties plus agréables, notamment grâce à une IU repensée qui permet de retrouver les informations plus facilement.

Des personnages et un monde riche à explorer





Comme dans l’original, nous pourrons voyager aux côtés de Keifer, le prince d’Estard, ou encore Maribel, la fille du maire, tout en découvrant de nouveaux compagnons et rivaux. Le système de tablettes et fragments permettra d’ouvrir des mondes variés, remplis de villages animés, de donjons à surmonter et de nombreuses quêtes.

En plus de la refonte graphique et scénaristique, plusieurs améliorations de confort sont prévues ; interface repensée, navigation simplifiée et ajustements pour rendre l’aventure plus fluide.

Éditions spéciales et bonus de lancement





L'éditeur en profite pour parler des éditions à venir :

DRAGON QUEST VII Reimagined, édition standar à 59,99‎ ‎€.

Effectuez un achat anticipé de DRAGON QUEST VII Reimagined afin d'obtenir un costume pour votre héros et d'autres objets pratiques. [Bonus d'achat anticipé] Tenue de Trodain (costume qui permet de changer l'apparence de votre héros)

Graine de Pratique x3

DRAGON QUEST VII Reimagined, édition collector à 259,99‎ ‎€.



Les joueurs peuvent précommander l'Édition Collector physique de DRAGON QUEST VII Reimagined dès aujourd'hui sur la boutique en ligne SQUARE ENIX exclusivement. L'Édition Collector sortira simultanément sur Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC. Elle contient les éléments suivants : Édition Standard de DRAGON QUEST VII Reimagined (format physique)

Boîtier SteelBook® de DRAGON QUEST VII Reimagined

Peluche Gluant souriant DRAGON QUEST

Navire dans une bouteille de DRAGON QUEST VII Reimagined

Les packs de contenu téléchargeable Voie des méchants légendaires, Livrée de l'Éclairé et le Sac super stylé, ainsi qu'un costume en DLC pour Raph.

Et c'est pour quand ? Voici date de sortie





DRAGON QUEST VII Reimagined sera disponible le 5 février 2026 sur PS5, Xbox Series, Switch 2, Switch et PC. Des images sont visibles en page deux de cet article.