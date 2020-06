Eidos-Sherbrooke : Eidos-Montréal et Square Enix ouvrent un nouveau studio au Québec

Eidos Interactive a été dilué dans le groupe Square Enix depuis son rachat en 2009, mais son studio de développement central Eidos-Montréal a gardé son identité. Nous lui devons plusieurs gros titres récents, comme Deus Ex: Human Revolution et Mankind Divided, Thief, ou le prochain Marvel's Avengers, créé en collaboration avec Crystal Dynamics.

Bonne nouvelle pour les Québécois, Eidos-Montréal et Square Enix vont ouvrir un nouveau studio à Sherbrooke, ville située à une centaine de kilomètres à l'est des bureaux principaux. L'habilement nommé Eidos-Sherbrooke ne devrait cependant pas proposer ses propres jeux vidéo tout de suite, car sa première mission sera de « la recherche et le développement en explorant, en testant et en appliquant de nouvelles technologies afin de créer les jeux vidéo de demain ». En gros, il devrait s'agir d'un laboratoire géant pour Square Enix et ses futures productions.

L'activité commencera en télétravail avec une vingtaine de personnes à l'automne 2020, et les bureaux physiques n'ouvriront que début 2021. D'ici 5 ans, Eidos-Sherbooke espère former une équipe d'une centaine d'employés, avec des vétérans de l'industrie et des jeunes diplômés des universités sherbrookoises.

« Il y a plus de deux ans s'est amorcée une réelle réflexion sur la nouvelle vision d'Eidos-Montréal, et la création de ce nouveau chapitre régional y est étroitement liée. Nous souhaitions continuer notre croissance contrôlée et garder l'humain et la technologie au cœur de cette vision », explique David Anfossi, chef de studio Eidos-Montréal. « L'ouverture de ce nouveau studio expert permettra d'offrir des outils aux développeurs de contenus qui viendront enrichir l'expérience et l'immersion des joueurs. La proximité avec Montréal, les universités de renom ainsi que la qualité de vie que l'on retrouve à Sherbrooke sont des critères ayant contribué au choix final. » « Sherbrooke est une ville innovante à notre image ! Elle offre toutes les opportunités de se réaliser professionnellement et personnellement, tout en profitant du potentiel technologique de la ville. Les universités de Sherbrooke et Bishop's offrant des programmes de pointe en informatique et en programmation, la région nous semble un creuset idéal pour continuer à développer nos champs d'expertise » explique Julien Bouvrais, directeur des technologies (CTO) d'Eidos-Montréal et chef de studio d'Eidos-Sherbrooke.

Si l'aventure vous tente, vous pouvez à présent envoyer votre CV sur le site officiel d'Eidos-Sherbrooke.