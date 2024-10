Monster Hunter : une sublime guitare de luxe dévoilée, elle coûte un bras

Monster Hunter est une franchise culte pour de nombreux joueurs, elle a énormément gagné en popularité avec Monster Hunter World et des millions de fans attendent désormais le prochain opus, Monster Hunter Wilds, qui arrivera en février prochain. Pour marquer le coup, Capcom a décidé de réaliser une collaboration avec... Fender.

Oui, Fender, le célèbre fabricant de guitares électriques, connu dans le monde entier pour ses Stratocaster qui ont accompagné David Gilmour, Mark Knopfler, Stevie Ray Vaughan, John Frusciante, George Harrison, Yngwie Malmsteen ou encore Jimi Hendrix. Mais un autre modèle est incontournable, la Telecaster, dont le manche s'est laissé caresser par Elvis Presley, Keith Richards, Eric Clapton, Bruce Springsteen, Jimmy Page ou encore Jeff Buckley. C'est ce modèle qui nous intéresse aujourd'hui.

Capcom et Fender se sont associés pour créer la Telecaster Monster Hunter Rathalos, une guitare électrique célébrant les 20 ans de la franchise de jeux vidéo. Le Roi des cieux est magnifiquement représenté sur la guitare, avec un emblème au dos, une icône sur la 12e case du manche, le logo du 20e anniversaire sur la plaque de fixation du manche et des motifs « plumes et flammes » et des insignes de la guilde sur le corps de la guitare. Tout le savoir-faire de Fender est conservé, avec un corps en aulne avec finition polyester satiné, une laque de protection Tortoiseshell, un manche en érable, 22 frettes medium jumbo, des micros humbucker en position manche et à simple bobinage en position chevalet et un étui rigide noir, là aussi orné d'un badge collaboratif et accompagné d'un certificat d'authenticité avec le numéro de série, le même que celui gravé sur la plaque de fixation.

Cette sublime Telecaster Monster Hunter Rathalos sera lancée en mars 2025, contre 2 199 € sur la boutique de Fender. Vous pouvez sinon précommander Monster Hunter Wild contre 79,99 € sur Amazon.