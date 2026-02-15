Forefront débarque sur PlayStation VR2 et renforce l’offre shooter en VR

Le shooter en réalité virtuelle Forefront va étendre sa présence sur consoles en débarquant sur PlayStation VR2 avant la fin de l’année. Cette annonce confirme l’intérêt des développeurs pour la plateforme VR de Sony et enrichit le catalogue du casque avec un titre orienté action compétitive. Les joueurs VR sur PS VR2 auront bientôt accès à une expérience immersive de tir rapide pensée pour les compétitions en ligne.

Développé par le studio Ingame Reality, Forefront s’est fait connaître sur PC VR grâce à ses mécaniques de gunplay précis et ses modes multijoueur compétitifs. La version pour PlayStation VR2 devrait reprendre ces éléments tout en tirant parti des capacités techniques du casque, notamment son suivi de mouvements avancé et la résolution des écrans. Le gameplay repose sur des affrontements rapides où la précision, le positionnement et la coordination sont essentiels pour dominer les matchs.





Sony et les équipes du studio ne communiquent pas encore de date de sortie précise, mais plusieurs indices laissent penser à une arrivée dans les mois qui viennent. La version PS VR2 vise à rapprocher l’expérience des standards compétitifs actuels tout en conservant l’accessibilité propre à la réalité virtuelle. Les premiers aperçus suggèrent des ajustements ergonomiques pour optimiser le confort et la lisibilité des combats sur le casque Sony.

Pour les joueurs, l’arrivée de Forefront sur PlayStation VR2 représente une option supplémentaire dans un catalogue varié mais encore limité sur certains segments orientés action compétitive. Ce titre pourrait renforcer l’attrait de la plateforme auprès des amateurs de shooters en VR et dynamiser les interactions en ligne entre possesseurs de PS VR2.

L’annonce s’inscrit dans un mouvement plus large où les titres VR multiplateformes se démocratisent, adaptant leurs mécaniques aux différentes configurations hardware disponibles. Le support de PlayStation VR2 par des jeux comme Forefront illustre l’importance croissante de la réalité virtuelle dans les stratégies de contenu des studios indépendants et des grandes plateformes.

