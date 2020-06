Game Gear Micro : SEGA annonce une mini console portable !

En voilà une surprise... Pour les 60 ans de la firme, SEGA annonce la venue d'une toute petite console portable, la Game Gear Micro. Pour le moment, nous ne savons pas grand-chose sur la plateforme, mis à part qu'elle tient dans une main (comme vous pouvez le constater via l'image ci-dessous).

Pour mémoire, la Game Gear avait vu le jour dans les années 90 et était réputée pour sa consommation excessive de piles... De grands titres, tels que Sonic The Hedgehog 2, Wonder Boy III: The Dragon's Trap, ou encore Shinobi II: The Silent Fury, avaient vu le jour sur la belle.

Restez à l'écoute, de plus amples informations seront partagées d'ici quelques minutes ; nous mettrons à jour cet article. Patience... En attendant, que pensez-vous de cette Game Gear Micro ?

Mise à jour :



SEGA livre de plus amples informations, il y aura 4 couleurs, à savoir : noir, rouge, bleu ou jaune. Chaque console inclura 4 jeux.



Game Gear Micro Black :

Sonic the Hedgehog ;

; Puyo Puyo 2 ;

; Out Run ;

; Royal Stone.

Game Gear Micro Blue :

Sonic the Hedgehog Chaos ;

; Gunstar Heroes ;

; Sylvan Tale ;

; Baku Baku Animal.

Game Gear Micro Red :

Megami Tensei Gaiden Last Bible ;

; Megami Tensei Gaiden Last Bible Special ;

; Shinobi ;

; Columns.

Game Gear Micro Yellow :

Shining Force Gaiden ;

; Shining Force Gaiden II ;

; Shining Force Gaiden: Final Conflict ;

; Nazo Puyo Aruru no Ruu.

La taille de la Game Gear Micro sera de 8 cm x 4,3 cm x 2 cm ; 40 % plus petite que la Game Gear originale. La belle fonctionnera avec 2 piles AAA ou via un câble micro USB Type-B.

La date de sortie japonaise est fixée au 6 octobre 2020 et le prix sera de 5 478 ¥, soit environ 47 €. Notez que si le joueur achète les 4 éditions, il recevra un adaptateur, le Big Windows, qui permettra d'agrandir l'écran de la console.