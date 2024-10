Gamisodes lance des épisodes TV jouables par Sui (Inspecteur Gadget ...)

Mysten Labs, une entreprise d’infrastructure web3 et le contributeur original de la blockchain Sui, a annoncé aujourd’hui un partenariat avec Gamisodes, une plateforme de streaming qui transforme des épisodes TV classiques en jeux jouables. Dès aujourd’hui, Gamisodes a lancé le premier épisode jouable remastérisé du classique animé bien-aimé, Inspecteur Gadget, qui intègre des actifs numériques alimentés par la technologie blockchain de Sui.

Gamisodes a remastérisé des épisodes de la série télévisée de 1983, Inspecteur Gadget, et les a transformés en jeux mobiles jouables, permettant aux joueurs de posséder des morceaux uniques de l’histoire de la pop culture. Grâce aux fonctionnalités innovantes de Sui, les joueurs peuvent s’engager dans un gameplay immersif et bénéficier d’une propriété numérique fluide en débloquant des actifs exclusifs en jeu, y compris des avatars et des objets de collection.

« Le divertissement interactif est un parfait exemple des technologies innovantes que nous voulons promouvoir via l’internet décentralisé », a déclaré Adeniyi Abidoun, CPO et co-fondateur de Mysten Labs. « Gamisodes apporte le concept de preuve de propriété numérique sur la blockchain, ce qui est une étape cruciale pour permettre aux créateurs de continuer à construire des expériences décentralisées plus engageantes. »

Les trois premiers épisodes de l’Inspecteur Gadget seront disponibles gratuitement via l’application Gamisodes sur iOS et Android dans tous les territoires du monde. Les épisodes suivants seront publiés au cours des prochains mois, période durant laquelle les joueurs seront récompensés avec des articles exclusifs de la boutique virtuelle, des événements virtuels et en direct, des cadeaux et des invités surprises. Le premier épisode proposera un gameplay solo, avec une structure de gameplay supplémentaire à révéler bientôt.

« Les audiences d’aujourd’hui recherchent des formes de divertissement plus profondes et engageantes, et nous sommes ravis de fournir exactement cela. Gamisodes mélange la narration avec un gameplay interactif et mobile, créant une expérience qui n’est pas seulement regardée, mais jouée et possédée », a déclaré Davis Brimer, fondateur et PDG de Gamisodes. « Grâce à la technologie blockchain innovante de Sui, l’aspect de la propriété est fluide et sécurisé. »

Pour plus d’informations sur les prix et les prochaines sorties, veuillez visiter https://gamisodes.com.

À propos de Gamisodes

Pour les audiences natives numériques qui souhaitent un divertissement plus interactif et engageant, Gamisodes est une plateforme de divertissement interactif unique en son genre qui diffuse des divertissements télévisés et des jeux mobiles dans une seule offre. Contrairement aux services qui séparent la télévision et l’interactivité en deux expériences distinctes, Gamisodes les réunit – offrant la prochaine étape de l’évolution du streaming : le gameplay d’épisodes TV. Le spectacle interactif phare de Gamisodes, le classique des années 1980 Inspecteur Gadget, est maintenant disponible sur l’application gratuite Gamisodes – disponible sur iOS et Android. Pour en savoir plus : https://gamisodes.com

À propos de Sui

Sui est une plateforme de blockchain et de contrats intelligents de couche 1 unique en son genre, conçue de A à Z pour rendre la propriété des actifs numériques rapide, privée, sécurisée et accessible à tous. Son modèle centré sur les objets, basé sur le langage de programmation Move, permet une exécution parallèle, une finalité en moins d’une seconde et des actifs riches sur la chaîne. Avec un traitement et un stockage évolutifs horizontalement, Sui prend en charge une large gamme d’applications avec une vitesse inégalée à faible coût. Sui est une avancée significative dans la blockchain et une plateforme sur laquelle les créateurs et les développeurs peuvent construire des expériences incroyables et conviviales. Pour en savoir plus : https://sui.io

À propos de Mysten Labs

Mysten Labs est une équipe d’experts en systèmes distribués, langages de programmation et cryptographie dont les fondateurs étaient des cadres supérieurs et des architectes principaux de projets blockchain pionniers. La mission de Mysten Labs est de créer une infrastructure fondamentale pour le web3. Pour en savoir plus : https://mystenlabs.com