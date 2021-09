Fire TV Omni et Serie 4 : Amazon se lance dans le business des téléviseurs, et cela semble prometteur...

Chaud devant, Amazon a annoncé sa première gamme de téléviseurs 4K Fire ; il s'agit d'une extension majeure des collaborations Fire TV Edition de la société. La firme décrit ces nouveaux Omni et 4-Series comme des « téléviseurs construits par Amazon ». Les Omni sont le haut de gamme, proposant de la 4K et une prise en charge du HDR10, Dolby Digital Plus ou encore du HLG. Au-delà d'offrir une meilleure qualité d'image, leur argument de vente clé est la commande vocale mains libres. Des microphones à champ lointain sont inclus dans chaque modèle de la série Omni ; disponibles en 43, 50, 55, 65 et 75 pouces. Notez une chose, seuls les écrans 65 et 75 pouces ont la Dolby Vision.

L'interface Fire TV est un atout majeur qui propose une large sélection d'applications, mais Amazon pense que les commandes vocales d'Alexa ajoutent un facteur de commodité non négligeable ; disponibles même si le téléviseur est éteint. Ces commandes vocales peuvent être utilisées pour trouver un programme à regarder pour combler vos soirées, régler la luminosité et le volume, ou encore changer d'entrée.

Ces TV incluent aussi une « image dans l'image » pour vérifier vos caméras domestiques intelligentes afin de voir, par exemple, quiconque sonne à votre porte. Amazon veut ajouter un panneau de contrôle plus tard cette année pour user avec facilité des gadgets de votre maison connectée.

La société ajoute quelques précisions vis-à-vis de ces commandes vocales :

« Alexa, what should I watch ? » : besoin d'une nouvelle source de bonnes recommandations de films et de séries ? Alexa Conversations for Fire TV vous permet de demander une recommandation à Alexa, comme vous le feriez avec un ami ou un expert en cinéma. Alexa propose des recommandations d'émissions de télévision et de films sur mesure à partir de vos applications de streaming préférées comme Prime Video, vous permettant d'affiner les recherches par genre, acteurs, films primés et plus encore, le tout dans le confort de votre canapé.

» : besoin d'une nouvelle source de bonnes recommandations de films et de séries ? Alexa Conversations for Fire TV vous permet de demander une recommandation à Alexa, comme vous le feriez avec un ami ou un expert en cinéma. Alexa propose des recommandations d'émissions de télévision et de films sur mesure à partir de vos applications de streaming préférées comme Prime Video, vous permettant d'affiner les recherches par genre, acteurs, films primés et plus encore, le tout dans le confort de votre canapé. « Alexa, play something », depuis Netflix, sera lancé en version bêta cette année. Alexa, Play Something exclusivement disponible sur Fire TV sera lancé cet automne. Les membres de Netflix adorent la fonctionnalité "Play Something", et bientôt vous pourrez simplement dire "Alexa, Play Something on Netflix" à partir de l'écran d'accueil et Netflix lancera une émission ou un film que vous pourriez apprécier.

», depuis Netflix, sera lancé en version bêta cette année. Alexa, Play Something exclusivement disponible sur Fire TV sera lancé cet automne. Les membres de Netflix adorent la fonctionnalité "Play Something", et bientôt vous pourrez simplement dire "Alexa, Play Something on Netflix" à partir de l'écran d'accueil et Netflix lancera une émission ou un film que vous pourriez apprécier. "Alexa, play TikTok.": Fire TV a été le premier à prendre en charge les vidéos TikTok sur les lecteurs multimédias en streaming au Royaume-Uni, en Allemagne et en France, et bientôt, vous pourrez accéder au contenu TikTok aux États-Unis et au Canada. Plus besoin de vous blottir autour d'un téléphone portable pour voir la dernière vidéo virale. À partir de votre Fire TV, vous pouvez afficher et découvrir les flux TikTok et utiliser la lecture automatique, qui servira un flux de contenu continu sans interruption. Dites simplement « Alexa, play TikTok » pour démarrer l'application.

Si vous possédez déjà des haut-parleurs Echo, ceux-ci peuvent être reliés aux téléviseurs Omni pour fournir un son plus riche que la TV n'est capable de le faire seule. Ce mode audio prend en charge le contenu en streaming, mais il fonctionne également sur les décodeurs et les consoles de jeu.

Sachez que ces nouveaux joujoux technologiques sont prévus (pour le moment) en Amérique du Nord. Voici les prix prévus pour les différentes versions de téléviseurs Fire TV Omni :

Pouces 43 50 55 65 (Dolby Vision inclus) 75 (Dolby Vision inclus) Prix 409,99 $ 509,99 $ 559,99 $ 829,99 $ 1 099,99 $

Concernant la Serie 4, point de fonctionnalités HDR avancées, et il faudra utiliser la télécommande pour utiliser Alexa. Voici les tarifs pour les différentes versions :

Pouces 43 50 55 Prix 369,99 $ 469,99 $ 519,99 $

Seriez-vous prêt à acheter l'une de ces TV ? En tout cas, aucune date n'a encore été précisée.

