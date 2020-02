One Piece: Pirate Warriors 4, mariage et sucreries dans le spot TV dédié à Whole Cake Island

Il y a deux semaines, Doflamingo et l'arc Dressrosa étaient à l'honneur de la publicité du moment pour One Piece: Pirate Warriors 4. Comme prévu, Bandai Namco s'attaque désormais au gros morceau de scénario suivant dans la trame du jeu d'Omega Force, à savoir Whole Cake Island.

Nous y retrouvons un Luffy édenté faisant son discours du chapitre 856 à Sanji, suivi de scènes prenant place lors de la cérémonie de mariage entre le cuistot et Pudding avec la présence des membres de la Germa 66 servant de famille à ce dernier, Judge, Reiju, Ichiji, Niji et Yonji. Le récemment confirmé jouable Capone Bege et la scène avec les Lance KX, Katakuri protégeant Big Mom et la destruction du fameux gâteau par Luffy sont aussi au cœur de ce spot TV.

Prochaine et dernière étape pour cette petite série de vidéos promotionnelles, Wano Kuni. Quant au lancement de One Piece: Pirate Warriors 4, il est toujours bien prévu pour le 27 mars sur PS4, Xbox One, Switch et PC.