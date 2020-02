gTV : Ubisoft lance sa web TV pour parler des joueurs et des jeux, et pas que des siens

L'heure n'est visiblement pas encore au tout en direct sur Internet, alors qu'Ubisoft lance cette semaine sa propre web TV majoritairement faite d'émissions pré-enregistrées.

En association avec So Press, l'éditeur français vient d'ouvrir gTV, un média dédié aux jeux et aux joueurs, et qui ne parlera pas que des productions Ubisoft, loin de là. L'idée est de discuter de la culture du gaming au sens large pour donner une image positive du jeu vidéo, et de s'adresser à toutes les typologies de joueurs, en live sur Twitch ou avec du contenu monté sur YouTube et les réseaux sociaux.

Mais pourquoi Ubisoft décide de se lancer dans une chaîne qui parlera non seulement de ses propres jeux, mais aussi de tous les autres ? La réponse est simple : parce que nous pensons à VOUS. Vous, qui êtes notre source d'inspiration.Il était donc normal de lancer une chaîne qui VOUS ressemble pour parler de ce qui VOUS rassemble : le jeu vidéo dans sa globalité.

Plusieurs émissions sont déjà en ligne, nous permettant d'apprécier les différents formats prévus au départ.

Stories - Des développeurs superstars aux figures de l’ombre en passant par compositeurs célèbres et joueurs légendaires de l’esport, découvrez nos documentaires sur les héros connus et méconnus du jeu vidéo. Talk-Shows - Pablo Mira s’associe à des invités prestigieux comme Monsieur Poulpe, Kyan Khojandi, Benjamin Tranié ou encore Virginie Mosser pour débattre des sujets les plus drôles et stimulants des jeux vidéo. Snacks - Saviez-vous qu’au Japon, on pouvait se marier à la Final Fantasy ? Avec des Moogles et tout le reste. Brillez en société grâce à d’autres histoires surprenantes, comme celle David Bowie, source d’inspiration méconnue pour une tonne de jeux différents.

À cela, il faut ajouter des rencontres À Domicile, avec par exemple cette rencontre entre Jérôme Niel et le champion de Trials Rising qu'est Dalibor, ou des tops humoristiques également animés par Pablo Mira. Mention spéciale pour le premier numéro de Stories, appelé « Reaper Lords, le club le plus fermé de GTA V », qui part à la rencontre d'une incroyable communauté de joueurs de Grand Theft Auto Online avec un reportage captivant. En attendant de voir ce que donneront les directs, les amateurs de vidéos instructives ou amusantes devraient y trouver leur compte.