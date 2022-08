Wild Arena Survivors : Ubisoft dévoile et lance un Battle Royale exotique aux faux airs de MOBA sur mobiles

Dans une dizaine de jours sera organisé un nouvel évènement Ubisoft Forward lors duquel l'éditeur y effectuera enfin des annonces. Et pourtant, c'est ce mardi qu'il a choisi de dévoiler un tout nouveau jeu sorti de nulle part et lancé dans la foulée, Wild Arena Survivors, qui se destine aux appareils sous Android et iOS. Une bande-annonce cinématique introduit son univers exotique :

Développé par Ubisoft Paris, ce Battle Royale free-to-play oppose 40 Survivants sur une map prenant la forme d'une île tropicale où il est nécessaire de se renforcer en récupérant du loot et se défendre contre la faune locale en plus d'éliminer les autres joueurs, le tout lors de parties ne durant que 10 minutes, idéal pour un jeu mobile. En plus, il est possible de monter les bêtes sauvages.

Et si plusieurs éléments de son interface vous rappellent les MOBA, League of Legends en tête, ce n'est sans doute pas anodin puisque les Survivants sont tout autant de personnages uniques au chara design bien marqué. Dix sont introduits sur le site officiel, à savoir Buck, Angus, Sgt Seung, Giallo, Malice, Hoax, Crush, Ikari, Sadov et Party King. Vous pouvez retrouver leurs descriptions en page suivante. Chaque dispose de ses propres armes, capacités et style de jeu, et peut être amélioré. Enfin, deux modes de jeu sont évoqués, SOLO et DUO.

Si vous êtes intéressés par Wild Arena Survivors, vous pouvez le télécharger sur Google Play ou l'App Store. Des smartphones gaming sont sinon en vente sur Amazon.