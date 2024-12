WiLD : entre Sony et Ubisoft, qui est responsable de l'annulation du projet de Michel Ancel ?

Un entretien entre Superpouvoir.com et Michel Ancel a récemment été publié sur la Toile, fort intéressant pour toutes les personnes ayant suivi la carrière du créateur, qui a quitté Ubisoft en 2020 pour se consacrer à un projet écologique. Même s'il ne joue presque plus aux jeux vidéo, cela n'a pas empêché l'éditeur de faire appel à lui en tant que consultant sur un futur projet Rayman, même s'il va garder ses distances. En plus d'un nouvel éclairage sur la situation entourant Beyond Good & Evil 2, cette interview a également permis d'aborder l'autre projet sur lequel il travaillait avant de tout plaquer, le bien nommé WiLD. Si Jeff Grubb affirmait en août 2021 que le jeu était mort, il n'en précisait pas les raisons et rien d'officiel n'était venu affirmer ses dires... jusqu'à présent.

Annoncé au cours de la gamescom 2014, ce projet ambitieux en monde ouvert a toujours été présenté comme une exclusivité PlayStation 4. Eh bien, en 2018, l'équipe de Wild Sheep travaillait sur une version PS5 en plus, ce qui n'a pas aidé. C'est peu de temps après que Jim Ryan a pris la tête de Sony Interactive Entertainment au début de l'année 2019. Pourquoi est-ce important ? Eh bien, c'est apparemment à cause des remous en interne chez SIE que le projet a été stoppé une première fois. Ubisoft s'est évidemment porté volontaire pour relancer la machine, une décision finalement fatale puisque les responsables parisiens de l'éditeur l'ont finalement annulé. Michel Ancel cite d'ailleurs le désormais tristement célèbre Tommy François...

WiLD a connu un sort bien malheureux. En 2018, nous avions une très belle version jouable, mais nous avons pris du temps à upgrader le jeu sur PS5, ce qui a ralenti la production. Côté Sony, il y a eu de gros changements de management et le jeu a été arrêté. Ubisoft a proposé de le reprendre, et peu de temps après, Sony a décidé de le récupérer en nous proposant même de doubler les budgets ! Malheureusement, les contrats avec Ubisoft étaient bien avancés et nous avons refusé la proposition de Sony. Quel dommage ! C'est dans cette période que j'ai fait mon burn-out et, malheureusement, le jeu est tombé entre les mains du service éditorial d'Ubisoft à Paris, lui-même en plein chaos. Je n'étais plus là pour défendre le jeu, qui s'est fait littéralement broyer par des gens de ce service qui demandaient toutes sortes de changements sans vraiment jouer au jeu. Un vrai scandale. Après deux ans d'errance, le jeu a été abandonné sous prétexte qu'il ne correspondait plus au jeu initial... Il faut comprendre qu'à cette période, le service de l'édito était en pleine explosion suite aux affaires internes autour de Tommy François, qui d'ailleurs s'occupait de WiLD.

Si jamais vous êtes curieux de savoir à quoi le jeu ressemblait en 2018, il se pourrait qu'un aperçu de la démo jouable de l'époque finisse par voir le jour puisqu'elle existe.

WiLD, un autre projet maudit ? Certainement. J'aurai beaucoup de plaisir à partager la vidéo de démo jouable de 2018 qui, comme celle de BGE2 à la même époque, était plus que prometteuse. 2018 : le début de la fin...

