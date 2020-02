The Witcher 3: Wild Hunt, du cross-save prévu entre Switch, PC, PS4 et Xbox One ? CD Projekt répond

La version Switch de The Witcher 3: Wild Hunt a reçu il y a quelques jours une mise à jour qui, entre autres, a ouvert l'intégration des fichiers de sauvegarde entre la Switch et les versions Steam et GOG. Mais il semble que la console hybride de Nintendo soit, pour l'instant, la seule console dotée de cette fonctionnalité.

Un porte-parole de CD Projekt Red a confirmé que la fonctionnalité avait été conçue spécifiquement pour la machine de Big N.

Cette option est quelque chose que nous avons conçu spécifiquement pour l'édition Switch, en collaboration avec Saber Interactive - l'équipe qui coopérait étroitement avec nous sur cette fonctionnalité Switch-PC. Il n'y a aucun plan concernant des fonctionnalités similaires pour les autres versions de The Witcher 3.

Comme vous avez pu le comprendre, bien que les propriétaires de Switch puissent continuer leurs aventures sur PC, ne vous attendez pas à voir une fonctionnalité similaire débarquer sur PlayStation 4 ou Xbox One de sitôt.

Pour rappel, le correctif a également ajouté des options de langue du texte et une prise en charge du contrôle tactile, ainsi que des options graphiques et des optimisations de performances. Avec des sauvegardes capables de traverser des plateformes, similaires à d'autres jeux comme Divinity: Original Sin II et son portage Switch, la version portable de The Witcher 3: Wild Hunt a maintenant une longueur d'avance sur les autres consoles.