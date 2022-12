The Witcher 3: Wild Hunt, le long changelog de la mise à jour next-gen déjà publié

Annoncée depuis de très longs mois, la mise à jour next-gen de The Witcher 3: Wild Hunt va enfin arriver cette semaine. Le RPG de CD Projekt va profiter des nouvelles technologies graphiques sur PlayStation 5 Xbox Series X|S, ainsi que sur PC, via un patch gratuit dont nous connaissons déjà les grandes lignes.

Sans plus attendre, voici le changelog de la mise à jour next-gen de The Witcher 3: Wild Hunt pour PS5, Xbox Series X|S et PC.

La mise à jour fera passer votre jeu à la version 4.0. Vous trouverez ci-dessous la liste des modifications. Modifications spécifiques au PC et aux consoles next-gen Ajout de l'éclairage global et de l'occlusion ambiante en ray tracing.

De plus, les joueurs sur PC disposant du matériel compatible bénéficient d'une option supplémentaire pour activer les reflets et les ombres en ray tracing.

Ajout dans le jeu de différents mods et de contenu inspiré par des mods afin d'améliorer les graphismes et la qualité générale du jeu.

Nous avons inclus certains des mods préférés de la communauté, ainsi que nos propres modifications pour améliorer les environnements et les cinématiques, obtenir un rendu plus réaliste des pavés, et améliorer de nombreux décors. Parmi les mods créés ou inspirés par la communauté, vous trouverez : The Witcher 3 HD Reworked Project de HalkHogan ;

HD Monsters Reworked de Denroth ;

Immersive Real-time Cutscenes de teiji25 ;

Nitpicker's Patch de chuckcash ;

World Map Fixes de Terg500.

Mise à l'échelle des textures en 4K pour différents personnages, dont Geralt, Yennefer, Triss, Ciri et Eredin. Tous les personnages principaux, y compris Geralt, projettent désormais une ombre en haute résolution même en dehors des cinématiques. Par ailleurs, le clipping des cheveux à travers les armures et d'autres bugs de clipping affectant celles-ci ont été corrigés. Améliorations de l'environnement : Ajout du nouveau type de météo « Ciel gris » ;

Mise à jour des textures du ciel ;

Améliorations de la végétation et de l'eau ;

Améliorations diverses du mesh ;

Amélioration de certains effets visuels ;

Mise à jour de l'éclairage global de l'environnement :

Ajout de AMD FidelityFX Super Resolution (FSR) 2.1 ;



Ajout du mode photo, qui permet aux joueurs de réaliser de sublimes captures d'écran dans le monde de The Witcher 3 ;



Ajout d'une option pour mettre le jeu en pause durant les cinématiques ;



Ajout d'une caméra alternative optionnelle, plus proche du personnage du joueur, qui réagit de manière plus dynamique en combat et lors des déplacements. Vous trouverez ce nouveau réglage dans Options → Jeu aux rubriques Exploration, Combat et Distance de caméra à cheval. Modifications réservées au PC Ajout des paramètres graphiques « ULTRA+ » sur PC. Ceux-ci augmentent nettement la fidélité visuelle du jeu. Les paramètres graphiques disponibles avec le réglage ULTRA+ affectent : Le nombre de personnages en arrière-plan ;

La qualité de l'ombrage ;

La densité de l'herbe ;

La qualité des textures ;

La distance de visibilité du feuillage ;

Qualité du terrain ;

Qualité de l'eau ;

Niveau de détail. Ajout de la prise en charge du DLSS 3. Disponible uniquement avec le matériel compatible. Modifications spécifiques aux consoles next-gen Amélioration de la qualité générale des graphismes sur les consoles next-gen. Cela comprend des textures améliorées, une meilleure fidélité, des ombres de qualité supérieure, une distance d'affichage supérieure et une plus grande densité de la foule. Mode ray tracing : Apporte l'éclairage global et l'occlusion ambiante en ray tracing avec une échelle de résolution dynamique à 30 images/s sur PlayStation 5 et Xbox Series X. Mode de performances : Garantit un jeu plus fluide à 60 images/s avec une échelle de résolution dynamique sur PlayStation 5 et Xbox Series X. La version Xbox Series S ne propose pas de fonctionnalités de ray tracing. Le mode de qualité apporte une résolution supérieure et une meilleure fidélité des images à 30 images/s, tandis que le mode de performances vise les 60 images/s et privilégie la fluidité du jeu à la qualité graphique. Ajout de la prise en charge des gâchettes adaptatives et du retour haptique des manettes DualSense sur PS5. Ajout de Cartes d'activité pour la PS5. En s'inscrivant à MES RÉCOMPENSES dans The Witcher 3: Wild Hunt, les joueurs peuvent recevoir : Épées de la renarde à neuf queues ;

Armure du tigre blanc de l'ouest ;

Armure de Dol Blathanna ;

Carte Ablette. Des informations détaillées sur la procédure à suivre pour obtenir ces récompenses sont disponibles à partir du 14 décembre à 1h sur http://thewitcher.com/my-rewards. Contenu supplémentaire Ajout d'une nouvelle quête annexe, intitulée Dans l'ombre du Feu Éternel, à Velen. Ses récompenses sont inspirées par la série The Witcher sur Neftlix.

Ajout d'une apparence alternative pour Jaskier inspirée par la série The Witcher sur Neftlix. Vous la trouverez dans Contenu téléchargeable → Options.

Ajout d'une armure nilfgaardienne alternative inspirée par la série The Witchersur Neftlix. Vous la trouverez dans Contenu téléchargeable → Options.

Ajout des doublages chinois et coréens. Leur disponibilité sur les consoles varie selon les régions. Modifications pratiques Ajout d'une option appelée « Lancer de signe rapide », qui permet de changer de signe et de les lancer sans ouvrir le menu circulaire. Vous trouverez cette option dans Options → Jeu.

Ajout d'un nouveau filtre de carte par défaut. Ce nouveau filtre masque certaines icônes comme les « ? » et les icônes des bateaux afin de désencombrer la carte. Vous pouvez réactiver ces icônes en activant le filtre « Toutes ».

Ajustement de la hauteur minimale entraînant des dégâts de chute pour permettre aux joueurs de survivre à des chutes plus grandes.

Désormais, les herbes peuvent être cueillies instantanément avec une seule interaction ne faisant plus apparaître la fenêtre de butin supplémentaire.

Ajout d'options pour masquer dynamiquement la mini-carte et les objectifs de quête lorsque vous n'êtes pas en combat ou n'utilisez pas vos sens de sorceleur. Vous les trouverez dans Options → Vidéo → Configuration de l'ATH → Masquer la mini-carte durant l'exploration et Masquer les objectifs durant l'exploration.

Ajout d'une option pour marcher lentement lorsque vous jouez avec une manette. Vous pouvez maintenant marcher lentement en orientant légèrement le stick gauche vers l'avant.

Ajout d'une option de mode de sprint alternatif lorsque vous jouez avec une manette. Ce mode s'active en appuyant sur le joystick gauche. Vous trouverez cette option dans Options → Paramètres des commandes.

Ajout d'une option pour que l'inversion de la caméra n'affecte pas le verrouillage de cible. Vous la trouverez dans Options → Paramètres des commandes.

Amélioration du menu circulaire pour vous permettre de changer dynamiquement de bombes, de carreaux et d'objets se trouvant dans vos poches sans ouvrir l'inventaire.

Ajout d'une option permettant de modifier la taille de la police pour les sous-titres et les choix dans les dialogues. Vous la trouverez dans Options → Vidéo → Configuration de l'ATH.

Ajout d'autres correctifs mineurs, ajustements et modifications pratiques, dont quelques secrets que les joueurs auront à découvrir. Jeu

Ajout du mod Full Combat Rebalance 3 de Flash_in_the_flesh, qui comprend des modifications d'équilibrage et différents correctifs de gameplay. Nous avons eu une approche sélective avec ce mod. Certains éléments ont été ajustés par rapport à ce que vous trouverez dans le mod par défaut, tandis que d'autres éléments ont été omis.

Chasse au trésor : équipement de l'École du Loup : correction d'un bug qui empêchait d'ouvrir le coffre dans la tour de signalisation.

Des rivages lointains d'Ophir : correction d'un bug à cause duquel le schéma pouvait manquer dans le coffre de la planque des bandits.

Mauvais endroit, mauvais moment : correction d'un bug qui pouvait empêcher Geralt de parler au forgeron ou de lui donner la lettre.

Course : plus rapide que les vents d'ouest : correction d'un bug qui pouvait provoquer l'échec de la quête même si vous remportiez la course de chevaux.

Échos du passé : correction d'un bug qui pouvait bloquer la quête et vous empêcher de parler à Yennefer après que vous ayez vaincu les brumelins.

La guerre des vins : correction d'un bug qui vous empêchait de terminer la quête si vous détruisiez un des nids de monstres requis durant l'exploration.

Correction d'un bug qui empêchait, dans certains scénarios, de valider le nettoyage du site abandonné de l'auberge en ruines sur la rive sud d'Ard Skellig.

Correction d'un bug qui permettait de fabriquer l'armure de l'École du Loup de grand maître sans objets de maître.

Différents correctifs mineurs ont été apportés aux quêtes et aux cinématiques. N'oubliez pas qu'il ne s'agit là que des points importants ! Cette mise à jour comprend de nombreuses modifications que vous serez amenés à découvrir par vous-même dans le jeu !

La mise à jour next-gen de The Witcher 3: Wild Hunt sera lancée le 14 décembre prochain, vous pouvez retrouver le jeu en Game of the Year Edition à 10 € sur GOG.com.