Wild Hearts : un titre et un premier trailer en approche pour l'Action-RPG né de la collaboration entre Electronic Arts et Omega Force

Plus tôt dans le mois, Koei Tecmo a surpris son monde en annonçant un partenariat avec Electronic Arts pour l'édition du prochain jeu AAA d'Omega Force sous le label EA Originals. Cet Action-RPG alors décrit comme un jeu de chasse aux monstres prenant place dans le Japon féodal a forcément de quoi intriguer, car l'éditeur japonais n'est pas n'importe qui et n'a à priori pas besoin d'aide pour que ses productions se retrouvent chez les joueurs, il n'y a qu'à voir Wo Long: Fallen Dynasty dont la démo temporaire a pris fin ce lundi matin. Le mystère va bientôt prendre fin et se lève déjà en partie, car ce jeu a désormais un titre connu du public : Wild Hearts. Mieux encore, sa première bande-annonce sera diffusée cette semaine.

Omega Force et EA n'ont pas peur de prendre des risques et ont déjà partagé le lien vers leur vidéo, dont la première aura lieu ce mercredi 28 septembre à 16h00. Vous l'aurez sans doute remarqué, elle sera postée sur une chaîne entièrement dédiée à cette nouvelle licence, dont le slogan propre aux réseaux sociaux est #PlayWildHearts. Oui, cela rappelle incontestablement Overwatch et Warframe, avec pourquoi pas derrière l'idée d'un potentiel free-to-play ou jeu service, ce qui justifierait l'implication d'Electronic Arts. En attendant d'avoir des réponses à nos supputations, nous pouvons au moins admirer cette première illustration d'un monstre qui devrait figurer à notre tableau de chasse et qui a de grandes dents bien aiguisées !

