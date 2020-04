Assassin's Creed Valhalla : titre, concept art avec le héros et rendez-vous pour le premier trailer !

Nous entendons parler d'un Assassin's Creed dans l'univers des Vikings pour 2020 depuis bien longtemps. Les rumeurs à son sujet se sont enchaînées, jusqu'à ce matin où la Toile s'est enflammée autour de la révélation de ce nouvel épisode, alors potentiellement titré Assassin's Creed Ragnarök ou Assassin's Creed Valhalla.

Le grand jour est arrivé, et l'officialisation a eu lieu d'une manière surprenante. Ubisoft s'est associé avec l'artiste BossLogic pour qu'il réalise une création graphique en direct. La diffusion du live a commencé à 14h00 ce mercredi, alors sans indication aucune sur la finalité et la durée de la chose. Durant de longues heures, il a assemblé des visuels pour former deux arrières-plans dépeignant deux drakkars naviguant dans des contrées nordiques, et des combattants s'affrontant dans des paysages montagneux. Très vite, la thématique des Vikings et des contrées nordiques a donc été confirmée.

D'interminables retouches plus tard, le corps du héros à enfin commencé à être dessiné : barbe et natte tressées, fourrure sur les épaules et hache à la main, nous avons ici un premier aperçu du personnage central masculin du récit. Y aura-t-il un pendant féminin à ce protagoniste, comme avec Alexios et Kassandra ? Des phases maritimes seront-elles jouables ? Pour le moment, nous ne pouvons que nous poser la question, car rien d'autre que ce concept art n'a été dévoilé côté contenu. La touche finale a été apportée à 22h00, suite à quoi nous avons enfin pu découvrir le titre officiel du jeu : ce sera Assassin's Creed Valhalla !

Ubisoft nous donne maintenant rendez-vous demain, jeudi 30 avril 2020, à 17h00 pétantes, pour découvrir la toute première bande-annonce. Pour les impatients, elle sera diffusée sur YouTube via ce flux vidéo.

