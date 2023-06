Le Retour de Détective Pikachu : un titre, un premier trailer et une date de sortie pour la suite sur Switch !

En voilà que nous n'attendions plus ! Annoncé en 2019, et officiellement encore en développement en 2022, la dernière fois que nous avions eu des nouvelles de lui, Détective Pikachu 2 était présent au Nintendo Direct de ce jour avec une première bande-annonce et quelques détails.

La vidéo nous permet de retrouver un Tim plus âgé, qui va mener de nouvelles enquêtes avec son Pikachu qui parle à Rime City, qui impliqueront notamment Mewtwo. Le titre officiel de cette suite sera Le retour de Détective Pikachu, mais pour avoir plus d'informations sur le scénario et le gameplay de cette aventure, il faudra repasser.

Bienvenue à Ryme City

Ici, les humains et les Pokémon vivent en harmonie. Cette ville dynamique abrite un Pikachu bourru et caractériel, mais curieusement attachant. Ce fervent amateur de café est aussi, selon ses dires, un grand détective. Deux têtes valent mieux qu'une

Ce Pikachu collabore avec son partenaire, un jeune homme nommé Tim Goodman, afin d'élucider les étranges incidents qui se produisent dans la ville. Menez l'enquête

Préparez-vous à suivre les mystérieuses aventures de Tim et de Pikachu, son associé volubile. Ils forment une équipe de fins limiers comme seul le monde des Pokémon sait en produire !

En revanche, l'attente ne sera pas très longue, car la date de sortie de Le retour de Détective Pikachu a été fixée au 6 octobre 2023, en exclusivité sur Nintendo Switch. Son prix sera de 49,99 €, sur l'eShop comme en physique.

