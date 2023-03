CINEMA : Détective Pikachu 2, la production de la suite relancée, un réalisateur en ligne de mire

Bien accueilli par les critiques et les spectateurs en 2019, Détective Pikachu avait tous les arguments pour avoir droit à une suite. Malheureusement, la crise sanitaire est passée par là, et si l'idée d'un deuxième long-métrage semblait flotter dans l'air, l'acteur principal Justice Smith avait confié en 2021 qu'il aimerait bien rempiler, mais qu'aucun projet n'était en cours à sa connaissance.

Mais tout vient à point à qui sait attendre ! Legendary Entertainment a en effet relancé la pré-production, selon Deadline, et a déjà missionné Chris Galletta (The King of Summer) pour écrire le scénario. Et il serait actuellement en recherche active d'un réalisateur, avec des discussions avancées pour donner le poste à Jonathan Krisel : il s'agirait de son premier long-métrage en tant que metteur en scène, même si l'auteur est déjà passé derrière la caméra pour des séries comme Man Seeking Woman, Portlandia ou Baskets.

Espérons que ce projet de Détective Pikachu 2 se concrétise bien, et avec autant si ce n'est plus de réussite que l'original. Pour mémoire, le développement d'une suite au jeu 3DS est encore en développement sur Switch, même si nous n'avons encore rien vu de concret sur elle...