Détective Pikachu : ouf, la suite sur Switch est toujours en développement

Si la suite de Détective Pikachu au cinéma ne devrait pas avoir lieu, la franchise devrait bien se poursuivre sur le terrain du jeu vidéo. Ce n'est pas un secret, The Pokémon Company avait annoncé une suite au Détective Pikachu sur Nintendo 3DS à destination de la Switch en mai 2019, mais le projet n'a plus été évoqué publiquement depuis (au même titre que le projet Pokémon Sleep d'ailleurs).

Bonne nouvelle, il n'est pas enterré, et son développement est toujours actif. Creatures Incorporated, qui s'était chargé du premier volet sorti en 2016 et s'occupe également du second, a publié ces derniers jours une série d'interview de ses créateurs clés. Plusieurs d'entre eux se disent heureux de participer « actuellement au projet de suite de Détective Pikachu ». Ce qui veut dire que, vous l'aurez compris, le jeu est toujours d'actualité !

Il nous tarde désormais de savoir à quoi il va ressembler, et comment il fera avancer le scénario encore ouvert à la fin de l'aventure sur 3DS. (actuellement disponible à partir de 38,85 € sur Amazon.fr). Celui qui s'appellera peut-être Détective Pikachu 2 sera-t-il le prochain chapitre de la saga à sortir sur Switch ? Affaire à suivre !