GeForce NOW : un partenariat avec Square Enix et 21 nouveautés cette semaine

Ce mois de juin 2020 est celui de la mise à plat pour NVIDIA et son offre GeForce NOW, qui permet de louer la puissance d'un super-ordinateur pour jouer à ses jeux PC. Il a ainsi relancé les abonnements Fondateurs indisponibles après avoir été victime de leur succès, et fait le tri dans ses expériences compatibles, quitte à perdre un petit paquet de jeux au passage.



Maintenant que les nouvelles bases sont posées, GeForce NOW est plus que jamais décidé à renforcer son catalogue. Cela passe par des partenariats avec des éditeurs de renom, comme celui qui vient d'être signé avec Square Enix. Il apporte plusieurs de ses grosses productions au service, des Life is Strange aux derniers Just Cause et Deus Ex. À côté de ça, plusieurs titres récents deviennent compatibles avec l'offre, pour un total de 21 nouveautés cette semaine.

Square Enix BATTALION 1944

Boundless

Deus Ex: Human Revolution - Director's Cut

Deus Ex: Mankind Divided

Just Cause 3

Just Cause 4

Life is Strange

Life Is Strange 2

Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration

Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition

Sleeping Dogs: Definitive Edition

Supreme Commander: Forged Alliance

The Awesome Adventures of Captain Spirit

Tomb Raider Nouveaux sur Geforce NOW Hardspace: Shipbreaker

Automation - The Car Company Tycoon Game

Paladins (Epic Games Store)

(Epic Games Store) Power of Seasons

Samurai Shodown NeoGeo Collection (Epic)

(Epic) Satisfactory (Epic)

(Epic) SMITE (Epic)

À côté de ça, Rocket League devient compatible avec NVIDIA Highlights pour mettre en lumière nos meilleurs moments, et le constructeur rappelle que Fortnite et son Chapitre 2 - Saison 3 sont accessibles via GeForce NOW.