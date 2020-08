Guardian Tales : le lancement a été un succès, un grand évènement annoncé pour l'occasion

Avec plus d’un million de téléchargements, Guardian Tales, qui a été lancé dans le monde entier en juillet dernier, est devenu le nouveau symbole du RPG sur mobile. Ainsi, pour fêter ce petit carton et récompenser les joueurs de leur fidélité, Kakao Games a décidé de marquer le coup en organisant un grand évènement. Un nouveau héros classé trois étoiles, une nouvelle histoire et des quêtes inédites sont au rendez-vous.

Le nouveau personnage va mettre le feu au titre, Vishuvac s’ajoute au roster de Guardian Tales, pouvant enflammer ses ennemis en plus de lancer de puissantes frappes explosives, semant la destruction au passage. Concernant les évènements, Kakao Games fait d’une pierre deux coups. D’abord, vous recevrez dix invocations gratuites et quotidiennes qui vous permettront d’obtenir des héros, des armures ou des armes uniques. Enfin, Il était une fois à Burywood (clin d’œil au film de Quentin Tarantino) vous donne accès à de nouvelles quêtes et une histoire inédite explorant une vision du jeu satirique dans le cinéma ou d’autres médias.

Le jeu est disponible sur l’App Store et le Play Store gratuitement, et si vous cherchez un nouveau téléphone performant pour accueillir Guardian Tales, le ROG Phone 3 est disponible sur Amazon à partir de 859 €.