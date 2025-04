Heartshot : une communauté de rencontres orientée gamers

Après avoir conquis une communauté principalement germanophone de plus de 6 000 membres, la plateforme de rencontres en ligne pour gamers Heartshot se démultiplie en plusieurs langues et s'étend à l'échelle mondiale.

Une plateforme résolument ouverte

Conçue en pensant en premier lieu aux gamers célibataires, la plateforme Heartshot s'adresse plus globalement à tous ceux qui vibrent et partagent un intérêt marqué pour les jeux vidéo et les loisirs vidéoludiques, mais le spectre brasse également les univers nerds, geeks, cosplayers et autres.

Trouver l'âme sœur n'est pas l'unique finalité. Il peut s'agir de simplement faire des connaissances, rencontrer de nouvelles personnes, se lier d'amitié et se réunir autour d'une passion commune animée par le jeu vidéo sous ses diverses formes.

Pas d'ostracisme, les amateurs de jeux sur console, de jeux sur PC, de jeux sur mobile et plus encore sont accueillis sur une plateforme disponible sans la nécessité de télécharger une application. Un choix délibérément web qui s'adapte dynamiquement au support de consultation.

Un truc en plus pour Heartshot

Dans l'absolu, le mode de fonctionnement de Heartshot est similaire à celui d'autres sites de rencontres ayant pignon sur rue. L'engouement pour le jeu vidéo fait toute la différence. L'inscription est gratuite et il suffit de fournir un pseudonyme, une adresse e-mail valide et une localisation géographique.

Les utilisateurs ont ensuite l'opportunité d'enrichir leur profil en précisant leurs jeux de prédilection, leurs plateformes favorites et en ajoutant des photos. Une fonction de filtrage permet de rechercher d'autres membres, soit géographiquement, soit par affinités.

Un atout majeur est la possibilité de sélectionner des jeux pour identifier facilement des personnes partageant les mêmes goûts vidéoludiques. La base de données de jeux vidéo est très complète et peut éventuellement remonter loin dans le temps pour certains titres. Un « Hall of Fame » permet de visualiser les jeux les plus populaires au sein de la communauté Heartshot et de connaître les membres associés.

Une gratuité qui couvre l'essentiel

La gratuité est une règle de base sur Heartshot pour autoriser les fonctionnalités primordiales dans sa quête personnelle. Cela inclut la consultation des autres profils, l'envoi de demandes de contact et l'échange illimité de messages. Chaque membre peut en outre nouer un nombre illimité de contacts avec d'autres membres.

Il existe néanmoins une option d'abonnement premium payant pour ceux qui désirent des fonctionnalités avancées, par exemple pour des critères de recherche plus précis, la possibilité de savoir qui a consulté un profil ou l'ajout d'un plus grand nombre de photos de soi-même.

Une communauté de gamers authentique

Afin de contribuer à l'essor d'une communauté de gamers authentique, Heartshot procède avant validation à une vérification manuelle de chaque photo de membre ayant été téléchargée. Une ambition de vrais profils d'utilisateurs pour un environnement authentique de manière durable.

Cette ambition passe aussi par le maintien d'une communauté active. Heartshot revendique n'avoir que des membres actifs, en soulignant par ailleurs que les membres inactifs sont automatiquement supprimés après plus de deux ans.