Honor 9X Pro : 20 fans vont pouvoir tester le smartphone avant l'heure

En début de semaine, Honor a enfin annoncé la venue en Europe de son 9X Pro, déjà disponible en Chine depuis l'été dernier. Le smartphone sera lancé dans quelques jours en France, mais le constructeur a décidé de faire découvrir le modèle à 20 fans.

Avec le programme Honor 9X Pro Early Bird Recuitement, Honor cherche des passionnés de nouvelles technologies qui auront la chance de recevoir le smartphone chez eux, et le constructeur les invite chaudement à partager leur expérience utilisateur par la suite. Pour tenter sa chance, il suffit de s'inscrire sur le site d'Honor entre le 6 et le 12 mars prochain. L'occasion de rappeler que le Honor 9X Pro embarque un processeur Kirin 810 AI de 7 nm, une triple caméra de 48 MP, un écran FullView de 5,59", un espace de stockage de 256 Go et la possibilité d'y rajouter 512 Go avec une carte microSD.

Le Honor 9X Pro sortira officiellement le 19 mars 2020 en France, contre 249 €, et les acheteurs qui le commanderont le jour du lancement recevront en cadeau des écouteurs Honor Sport Pro.