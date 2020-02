Honor : suivez la conférence du constructeur en notre compagnie

Aujourd'hui, la ville de Barcelone aurait dû lancer le Mobile World Congress 2020, mais les organisateurs ont dû annuler l'évènement à cause de l'épidémie de coronavirus. Les constructeurs de mobiles et autres appareils comptent quand même présenter leurs nouveautés, à l'instar d'Honor.

La sous-marque de Huawei tiendra en effet une conférence à partir de 18h30 afin de présenter « son nouvel écosystème, avec ses derniers produits et technologies ». Tous les regards sont tournés vers le View 30 Pro, smartphone à succès déjà disponible en Chine et qui devrait débarquer prochainement dans le reste du monde.

Bien évidemment, Honor garde sans doute quelques surprises sous le coude, le constructeur propose dans son catalogue des smartphones, mais aussi des smartwatchs et écouteurs sans fil.