CES 2021 : NVIDIA, suivez la conférence du constructeur à 18h00 en notre compagnie

Le CES 2021 est lancé, de nombreux constructeurs de produits high-tech profitent de l'évènement pour présenter leurs nouveautés qui sortiront dans les prochains mois. Pour cette édition, aucun rassemblement physique n'est organisé, tout se passe en ligne, ce qui est plutôt pratique pour les internautes.

NVIDIA tiendra en effet ce soir, à partir de 18h00, une conférence dans le cadre du CES 2021 pour nous parler de ses nouveautés en matière de RTX et de jeux vidéo. Le constructeur de cartes graphiques devrait en toute logique présenter les GPU RTX 3000 pour ordinateurs portables et pourquoi pas des variantes des 3070, 3080 et 3090 déjà sorties. En termes de jeux vidéo, quelques titres ont déjà annoncé leur présence, comme Five Nights at Freddy's: Security Breach, Outriders ou encore Rainbow Six Siege.

NVIDIA ne devrait également pas louper l'occasion de remettre en avant sa technologie de ray tracing en temps réel et nous reparler de son service GeForce NOW, tout cela sera à découvrir dans quelques heures seulement sur le site du constructeur ou via YouTube ci-dessus. Vous pouvez acheter une RTX 3070 de Zotac à 1 022,87 € sur Amazon.

Lire aussi : REPLAY NVIDIA FRANCE : rencontre LIVE avec Stéphane Quentin, responsable communication