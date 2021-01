CES 2021 : ASUS présente ses ZenBook Pro Duo 15 et 14, des PC portables avec deux écrans

ASUS aime les écrans, et ça tombe bien, les utilisateurs aussi. Il a déjà introduit le dualscreen avec le ROG Zephyrus Duo 15 GX550, un PC portable pour gamers qui reviendra avec une nouvelle configuration sous le nom de ROG Zephyrus Duo 15 SE, mais le constructeur dévoile au CES 2021 deux autres ordinateurs avec deux écrans.

Le ZenBook Pro Duo 15 OLED, en images ci-dessus, embarquera ainsi un processeur Intel Core i9, une carte graphique NVIDIA GeForce de dernière génération et 32 Go de RAM, pour afficher une image en 4K UHD (3840 x 1100) sur un second écran de 14 pouces ScreenPad Plus avec une luminosité de 400 nits. Les utilisateurs retrouveront également un SSD de 1 To PCIe 3.0 x4, l'Active Aerodynamic System Plus (AAS Plus) pour une aération 36 % meilleure, du Thunderbolt 3 USB-C, un DisplayPort, du WiFi 6. L'écran de base est en 4K OLED HDR avec un ratio écran/dalle de 93 %, et un taux de contraste de 1 000 000:1, certifié VESA DisplayHDR True Black 500 et Pantone.

Le ZenBook Duo 14 embarquera quant à lui un processeur Intel Core i7 avec une carte graphique Intel Iris Xe et une NVIDIA GeForce MX450, 32 Go de RAM et un second écran de 12,6 pouces, toujours en 3840 x 1100 pixels et tactile. Nous retrouvons le SSD de 1 To PCIe 3.0 x4, l'AAS Plus, ainsi qu'un port Thunderbolt 4, l'Intel Wi-Fi 6 et la technologie ASUS WiFi Master Premium. Malheureusement, ASUS ne donne aucun prix ni date de sortie pour le moment.