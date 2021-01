CES 2021 : ASUS présente ses ZenBook, Chromebook et VivoBook avec des Ryzen 5000 Series Mobile

AMD a dévoilé lors du CES 2021 ses Ryzen 5000 Series Mobile, des processeurs nouvelle génération pour ordinateurs portables qui arriveront sur le marché dans les prochaines semaines, et qui seront notamment embarqués dans les prochains ZenBook, Chromebook et Vivobook d'ASUS.

Le ZenBook 13 OLED inclura ainsi l'un de ces processeurs, dans un châssis de 1,14 kg, avec un écran de 13 pouces Full HD (1920 x 1080) OLED, avec du HDR et un ratio écran/dalle de 88 %. Les utilisateurs retrouveront également la technologie AI NoiseCanceling Audio, une webcam et Windows Hello. Le ZenBook 14 sera lui équipé d'un écran de 14,3 pouces, avec une batterie tenant 16h, du Wi-Fi 6, l'AI Noise-Canceling Audio, un CPU AMD évidemment, mais aussi une NVIDIA GeForce MX450, un SSD PCIe et un refroidissement à doubles ventilateurs.

Le Chromebook Flip CM5 aura quant à lui droit à un écran de 15,6 pouces avec un processeur AMD Ryzen 5 3500C et une carte graphique Radeon, une batterie de 57 Wh pour une autonomie de 10 heures, 16 Go de RAM DDR4, un SSD de 512 Go, du Wi-Fi 6 avec la technologie ASUS WiFi Stabilizer, des haut-parleurs Harman Kardon, un repose-poignet Obsidian Velvet, des touches ZQSD oranges et un capot Mineral Gray. Le PC est pensé pour le cloud gaming avec GeForce NOW et Google Stadia, mais aussi pour le travail avec Google Workspace.

Les VivoBook S14 et S15 auront quant à eux sous le châssis un processeur AMD nouvelle génération, 16 Go de RAM DDR4, un SSD 1 To PCIe, un écran 14 ou 15,6 pouces et un revêtement Resolute Red, Gaia Green, Dreamy White ou Indie Black, avec une touche Entrée jaune et un ratio écran/dalle de 86 %, sans oublier un capteur d'empreintes et un ASUS NumberPad 2.0 en options. Enfin, les VivoBook 14 et 15 incluront là encore un CPU AMD Ryzen, un SSD de 512 Go et un HDD de 1 To, du Wi-Fi 6, un revêtement Hearty Gold, Transparent Silver et Indie Black, encore une touche Entrée jaune, un écran Full HD au ratio 85 % et un capteur d'empreintes et un ASUS NumberPad 2.0 en options. Pour le moment, ASUS n'a pas communiqué de date de sortie ou de prix pour ces nouveaux ordinateurs portables.